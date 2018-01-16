Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme!

Adı Galatasaray ile anılan milli yıldızla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Milan ve Galatasaray arasında gerçekleştirilen Hakan Çalhanoğlu görüşmesi sonuçlandı... Milli oyuncu için flaş bir karar alındı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Son dönemde Fatih Terim'in en fazla sohbet ettiği isimlerden birisi Gennaro Gattuso... Terim, Milan'a hoca olan eski öğrencisinden Hakan Çalhanoğlu istemiş ancak olumsuz cevap almıştı. Rodriguez içinse, Augustinisson'u almaları durumunda sözü kapmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Yine Hakan Çalhanoğlu için nabız yoklayan Galatasaray'a bu kez Gattuso'dan kontra bir teklif geldi. Gattuso, sezon başında 38 milyon euro'ya alınan ama hayal kırıklığı yaratan Andre Silva'yı Galatasaray'a ve Fatih Terim'e önerdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
İkinci yarı için düşündüğü oyun planında 22 yaşındaki oyuncuya yer olmadığını kiralama için teklif yapılması durumunda yardımcı olma sözü verdi. 9.5 numara arayan ve Gomis'le beraber oynatacak oyuncu arayan Terim ise bu teklife olumlu yaklaştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
Gattuso ve Milan'ın Andre Silva konusunda yardımcı olmasını avantaj olarak gören Terim'in ikinci aşamada Portekizli oyuncuyu, Türkiye'ye gelme konusunda ikna etme işini ise bizzat Ümit Davala ve Elmander'e vereceği gelen bilgiler arasında.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise şu anda yoluna Milan ile devam edecek. Gattuso ile sorunlar yaşayan tecrübeli futbolcu için Galatasaray sezon sonunda yine bir hamle yapacak. (Fotomaç)