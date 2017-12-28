Hakan Çalhanoğlu çalımı! Fatih Terim...

Ara transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi...
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Alman basını, Milan’da bekleneni veremeyen Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray, Fenerbahçe ve Leverkusen’in resmi girişim yaptığını yazarken Levent Ümit Erol, Çalhanoğlu transferi ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Transfere dair detaylar şöyle...
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Ezeli rakipler, Milan formasını giyen Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Almanya'nın en önemli yayın organlarından Bild, transferle ilgili çarpıcı bir haber kaleme aldı.
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ALMANLAR GENİŞ YER VERDİ
Bild, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Milan'la görüşerek resmi girişimde bulunduğunu belirtti. Fakat Hakan'ın eski kulübü Leverkusen'in de transfer için devrede olduğunu yazdı.
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G.SARAY'IN KOZU TERİM AMA...
Orta alana takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın ise bu transferde Terim faktörünü kullanacağı öğrenilirken, Levent Ümit Erol, Çalhanoğlu ile Fenerbahçe arasında bir görüşme gerçekleştiğini ifade etti. İşte o sözler...
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'ÇALHANOĞLU İKNA OLDU!'
Erol, "Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe yöneticileri ile bir görüşme gerçekleştirdi ve sarı lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor" dedi.
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Bir başka iddia ise Çalhanoğlu'nun Milan'da kalmak istediği yönünde... Yıldız futbolcunun "Milan'da yapacak işlerim var. Daha çok oynama şansı elde edeceğimi düşünüyorum. Kendimi göstermeye çalışacağım" dediği öne sürüldü.