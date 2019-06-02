Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hakan Çalhanoğlu bombası patlyor! | Transfer haberleri...
Transfer çalışmalarına geniş çaplı bir operasyonla devam eden Galatasaray’da, yerli kadrosunu güçlendirmek adına önemli girişimler yapılıyor.
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Listesini hazırlayıp yönetime sunan Fatih Terim, gelişmeleri ekibiyle birlikte yakından takip ediyor.
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Hem ilk 11 için hem de alternatif isimler üzerinde titizlikle çalışan tecrübeli hoca, özellikle dört oyuncuyu mutlaka kadrosunda görmek istiyor. İşte detaylar...
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Hakan'a ilk teklif
Hakan Çalhanoğlu’nun transferi için Milan’a ilk teklif yapıldı. Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde sahne alma fikrine çok sıcak bakıyor. Fatih hoca da Milan’daki kişisel ilişkilerini devreye sokarak işi bitirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar bir aksilik çıkmazsa, 25 yaşındaki hücum oyuncusunu 1 yıllığına kiralamayı hedefliyor. Satın alma opsiyonuna ise Milan cephesi şimdilik soğuk.
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Okay'dan yeşil ışık
Celta Vigo’da istediği süreleri bulamayan ve düzenli 11’de oynamak isteyen Okay Yokuşlu’nun, menacerler aracılığıyla gelen teklife yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Trabzonspor’un eski futbolcusuyla Türk Milli Takımı’nda çalışan Fatih Terim, orta saha kurgusunu Okay’ın üzerine yapmak istiyor. Celta cephesi, para için oyuncuyu satmayı düşünse de, Sarı- Kırmızılılar satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışıyor.
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Jimmy imzayı atıyor
Kariyerine Fransa'nın Toulouse takımında devam eden Jimmy Durmaz, Galatasaray’ın yaz dönemindeki ilk transferi olabilir. Sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservis sorununun olmaması, Aslan’ın iştahını kabartıyor. Türk pasaportu bulunan ve daha önce Gençlerbirliği forması da giyen Jimmy, İsveç Milli Takımı’nda oynamasına rağmen, yerli statüsünde sayılıyor.
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Kaan Ayhan'a 2.5 milyon Euro
Fortuna Düsseldorf formasıyla Bundesliga’da başarılı bir sezon geçiren Kaan Ayhan’ı, yeni sezonda joker olarak kullanmak isteyen Terim, bu transferin mutlaka gerçekleşmesini talep etti. Genç stoperin 2.5 milyon Euro karşılığında serbest kalma maddesinin bulunduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, bu parayı ödeyerek Terim’e şampiyonluk hediyesi vermek istiyor.
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Hakan Çalhanoğlu 2 sezondur Serie A'da Milan forması giyiyor...