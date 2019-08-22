Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Güzel sunucudan Falcao açıklaması! "Galatasaray'la anlaşma..."
Galatasaray'ın uzun zamandır kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Radamel Falcao için ülkesinden açıklama geldi.
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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de iddialı bir kadro oluşturmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da tek gündem Falcao...
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Sarı kırmızılılar, haftalardır peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün transferini büyük ölçüde bitirmiş, ufak pürüzler kalmıştı.
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Bu gelişmeler neticesinde Kolombiyalı golcü, sarı kırmızı taraftarları heyecanlandıran sosyal medya paylaşımları yapmış ve Galatasaray forması giymek istediğini belirtmişti.
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Sarı kırmızılı taraftarlar, Radamel Falcao için KAP bildirimi beklerken, futbolcunun transferinde pürüzler olduğu ortaya çıktı.
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1 sene sözleşmesi kalan Radamel Falcao için ilk etapta bonservis ücreti talep etmeyen Monaco Kulübü, iki maçta alınan farklı yenilgi ve gol yollarında sorun yaşanmasının ardından oyuncuyu kadroda tutmak istediğini açıkladı.
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Kolombiyalı golcünün her fırsatta kulüp yetkililerine, "Galatasaray'la anlaştım, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum." demesine karşın, Monaco ikinci başkanı son yaptığı açıklamada oyuncuyla devam etmek istediklerini belirtmişti.
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Fransız Kulübünün Ben Yetter ve Slimani transferlerini yapmasının ardından Falcao'ya izin vereceği düşünülürken, bir forvet transferi daha yapılmadan oyuncunun ayrılmasına izin verilmeyeceğinin bildirilmesi moralleri bozdu.
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Transferle ilgili DHA'ya açıklama yapan menajer Ahmet Bulut ise, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş birkaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek." sözleriyle transferin henüz gerçekleşmediğini açıkladı.
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Kolombiyalı sunucudan Falcao açıklaması
Gazeteci Andrea Guerrero, Falcao'nun Galatasaray'a transferi hakkında açıklamalar yaptı.
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Kolombiyalı golcüye Galatasaray'a gitmesi için Monaco'dan izin verilmesi gerektiğine dikkat çeken Guerrero, "Yapılan bir anlaşma var ve bunun keyfi olarak sonlandırılacağına inanmıyorum. Falcao, Galatasaray'a gitmek istiyor ve orada gerçekten iyi bir proje var. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak." diye konuştu.