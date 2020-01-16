Günün son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...
Devre arası transfer döneminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig, Cuma günü başlıyor ancak transferler hız kesmiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un dışında Anadolu takımlarında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte transferde günün öne çıkan son dakika haberleri...
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Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takımlar, transferleri bitirmek için harekete geçti. Günün en çok konuşulan transfer haberleri şöyle;
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BLACKETT'TAN TRABZONSPOR'A MÜJDE
Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Trabzonspor’un gündemine önceki gün Tyler Blackett gelmişti. İngiltere Championship’te Reading forması giyen 25 yaşındaki sol bek için İngiliz basını, Bordo-Mavili ekibin devrede olduğunu yazmıştı. Yaşanan bu gelişmelerir ardından bir bomba iddia daha Ada basınına düştü. Edinilen bilgiye göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Blackett’a, 2.5 yıllık kontrat önerildiği ancak tecrübeli savunmacının bu teklifi reddettiği öğrenildi. Şimdi ise Blackett’in, Karadeniz ekibiyle anlaşabileceği öne sürülürken önümüzdeki günler içerisinde somut adımlar atılması bekleniyor. Blackett, Manchester United altyapısından çıkmıştı... (Fanatik)
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YOUNES BELHANDA İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
Galatasaray, Monaco’nun ilgilendiği belirtilen Faslı oyuncusu Belhanda için resmi teklifi bekliyor. Fransız kulübüyle anlaşması durumunda transferine izin verileceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun performansını yeterli görmeyen teknik heyet, Faslı yıldızdan gelecek bonservis bedelini de yeni transfer çalışmalarında kullanacak. Belhanda’nın menajeri vasıtasıyla görüşmeleri sürdürdüğü, Sarı- Kırmızılı yönetimin ise Monaco’dan gelecek resmi teklifi beklediği belirtiliyor.
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MBOKANI, FENERBAHÇE İÇİN GEMİLERİ YAKTI
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Mbokani ile ilgilendiğini okuyucularına duyuran Belçika basını, bu transfer için oldukça gizli ve derin bir operasyon yürütüldüğünü okuyucularına aktardı. Özellikle sezon sonunda Mbokani'nin Antwerp ile sözleşmesinin sona erecek olması, diğer yandan da oyuncunun 34 yaşına gelmiş olması, Antwerp'i zor durumda bırakmış, aynı zamanda köşeye sıkıştırmış durumda. Konu ile ilgili basına açıklamalarda bulunan Mbokani'nin de gemileri yakması olası... Tecrübeli golcü, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye kısa süre içerisinde imza atabileceğinin sinyallerini verdi! (Fotomaç)
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SEKIDIKA İÇİN BİR TEKLİF DAHA
Galatasaray’ın yeni transferi Jesse Sekidika için Bursaspor’un ardından Erzurumspor da devreye girdi. Radyospor’a konuşan Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, “Galatasaray’dan Jesse’nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz’le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse’nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde” ifadelerini kullandı.
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MARIANO, ADIM ADIM BREZİLYA'YA...
Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mariano'ya ülkesinden Sao Paulo, Goias ve Gremio talip oldu. Sao Paulo'nun bu takımlar arasında bir adım önce olduğu iddia edildi. Cimbom'un Mariano'nun alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
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NAGATOMO İSE İTALYA!
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Aslan'ın İnter'den transfer ettiği 33 yaşındaki Yuto Nagatomo, Bologna ile anlaşma sağladı. Galatasaray, bu transferden de oyuncunun alacaklarına karşılık 1 milyon Euro bonservis elde ederek, bunu yeni takviyelerde kullanmak istiyor.