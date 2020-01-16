Günün son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

MBOKANI, FENERBAHÇE İÇİN GEMİLERİ YAKTI Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Mbokani ile ilgilendiğini okuyucularına duyuran Belçika basını, bu transfer için oldukça gizli ve derin bir operasyon yürütüldüğünü okuyucularına aktardı. Özellikle sezon sonunda Mbokani'nin Antwerp ile sözleşmesinin sona erecek olması, diğer yandan da oyuncunun 34 yaşına gelmiş olması, Antwerp'i zor durumda bırakmış, aynı zamanda köşeye sıkıştırmış durumda. Konu ile ilgili basına açıklamalarda bulunan Mbokani'nin de gemileri yakması olası... Tecrübeli golcü, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye kısa süre içerisinde imza atabileceğinin sinyallerini verdi! (Fotomaç)