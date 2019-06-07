Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Günün öne çıkan transfer haberleri! Son dakika sürprizi... (7 Haziran)
Süper Lig'de 2018/19 sezonu sona erdi, Galatasaray şampiyon oldu. Ligdeki takımlar ara vermeden transfer harekatına başladı, işte günün öne çıkan transfer haberleri...
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İsmail Köybaşı, Göztepe'nin radarında!
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, Süper Lig'de oynamaya devam edecek... Traore'nin sakatlığı sonrası sezonun büyük bölümünü sadece Berkan ile oynamak zorunda kalan Göztepe'nin, bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı transferini bitirmek istediği iddia edildi.
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Gomis, Fenerbahçe'ye doğru!
Menajeri Etienne Mendy'ye Al Hilal'den ayrılmak istediğini ileten Gomis için devreye Fenerbahçe'nin girdiği belirtildi. Tekrardan Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan golcü futbolcu, sarı-lacivertli ekibin ilgisine olumlu yaklaştı. Gomis bombası her an patlayabilir!
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Galatasaray'dan orta sahaya savaşçı!
Fulham'ın Premier Lig'den küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Jean Michael Seri için Galatasaray harekete geçti. Fildişili savaşçı orta saha için kiralama girişiminde bulunulacak.
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Liverpool bıraktı, Galatasaray kapıyor!
Liverpool ile olan sözleşmesi sona eren ve takımı tarafından kendisine sözleşme önerilmeyeceği açıklanan Sturridge, Galatasaray'a geliyor... Diagne'nin saha dışındaki tavırlarından memnun olmayan Fatih Terim'in, Senegalli'nin satışına onay verdiği ve satışın gerçekleşmesi durumunda Sturridge transferine yeşil ışık yaktığı belirtildi.
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Kanarya'dan sol beke dev transfer!
Hasan Ali Kaldırım'ın West Ham radarına girmesinin, İsmail Köybaşı'nın da sözleşmesinin sona ermesinin ardından piyasada sol bek arayışına giren Fenerbahçe, tecrübeli isim Kolorav'a kanca taktı! 33 yaşındaki tecrübeli ismi Ersun Yanal'ın da ısrarla istediği kaydedildi...
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Konoplyanka'ya yerinde takip!
Fenerbahçe kurmaylarının Ukrayna ile Sırbistan arasında oynanacak milli maçta Konoplyanka'yı yerinde takip edip son durumunu rapor altına alacağı bildirildi. Schalke'de göz düşen sol açık için olumlu bir rapor çıkması durumunda transfer gerçekleşecek!
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Adriano'nun yerine Clichy!
Sözleşmesi bitecek olan Adriano ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ın, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den öğrencisi olan Clichy'yi listesine aldığı öğrenildi. Avcı'nın da yönetime; "Maddi şartları uygun olursa mutlaka alalım" dediği belirtildi.
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Ben Arfa'da mutlu son! Fenerbahçe...
Son olarak Fransa'da Rennes forması giyen Ben Arfa, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Fenerbahçe ile sıkça anılmıştı. Bu sefer iş bitti gibi... Fenerbahçe'nin 3 yıllık teklifine olumlu dönüş yapan yıldız oyuncu, önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanabilir!
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Campi'de sona doğru!
Bonservisi Estudiantes'te olan ama sezonu Chaves'te kiralık olarak geçiren savunma oyuncusu Gaston Campi'de sona gelindi. Trabzonspor'un 750 bin euro bonservis ödeyerek bu transferde mutlu sona yaklaşacağı iddia edildi.
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G.Saray istedi, F.Bahçe bitiriyor
Porto ile sözleşmesi sona eren Brahimi, transferin gözde oyuncularından bir tanesi... Önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cezayirli sol açık, Galatasaray'ın yıllık 4 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklifini değerlendirmeye aldı...
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Rıza Çalımbay, Alper Potuk'u istiyor!
Sivasspor ile resmen anlaşan Rıza Çalımbay, kadrosunu da şekillendirme çalışmalarına başladı. İlk hedef, Fenerbahçe'de göz düşen Alper Potuk!
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Ozan Tufan, Serie A yolcusu!
Fabio Liverani önderliğinde İtalya Serie A'ya yükselen Lecce'nin Ozan Tufan'a talip olduğu bildirildi. Alanyaspor'a kiralık performansını yükselten Ozan'ı bir kez daha takımda kullanmak isteyen Ersun Yanal'ın, olumsuz rapor vermesi halinde satış gerçekleşecek...
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Fenerbahçe, Mert Günok'u bitiriyor!
Başakşehir'le geçtiğimiz sezon müthiş bir performans ortaya koyan Mert Günok, A Milli Takım'a kadar da yükseldi. Volkan Demirel'in sözleşmesinin bitmesi, Harun Tekin'in kalede güven vermemesi ve Mert'in de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması transfer için somut adımlar atılmasını sağladı. Takımda düşünülmeyen Alper, Mehmet Topal, O;zan Tufan gibi isimler takasta kullanılıp bu transfer bitirilecek.
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Trabzonspor'dan stopere yeni aday Manga!
Bordo-mavili ekip, İngiltere Premier Lig’den düşen Cardiff’in Gabonlu stoperi Bruno Manga’yı transfer listesinin en üst sırasına yazdı. Önümüzdeki sezon Avrupa'da boy gösterecek olan Karadeniz ekibinin 30 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için tüm çabayı göstereceği belirtildi.
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Fenerbahçe için kulislerde Buffon iddiası!
PSG ile yollarını ayıran Buffon'un, Barcelona'ya gideceği konuşuluyordu ancak İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, resmi hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'nin İtalyan eldiven ile temasa geçtiğini yazdı.