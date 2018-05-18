Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Günün flaş transfer haberleri (19 Mayıs Cumartesi)
Avrupa transfer gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik...
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İşte günün önemli transfer gelişmeleri sizlerle...
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ZIYECH'E ROMA KANCASI
Geçen sezon Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Hakim Ziyech, Ajax'tan ayrılmayı kafasına koydu. 25 yaşındaki Faslı, ocak ayından bu yana Ajax'tan ayrılmayı kafasına koyduğunu resmen açıkladı. Roma, Everton, Lyon, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi takımlar genç yıldızın peşinde...
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BUFFON KARARSIZ
İtalyan efsane Gianluigi Buffon, Juventus'a resmen veda etti. Dokunaklı bir mesaj yayınlayan 40 yaşındaki file bekçisi, emeklilik konusunda henüz karar vermediğini ifade etti. Hayatında yeni bir sayfa açtığını ifade eden Buffon, "Yeni bir macera başlıyor. Yeni bir kitap. Başlamak zorunda" ifadelerini kullandı. Buffon'un ismi Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve Liverpool ile anılıyor.
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ARSENAL'E ARTETA
Arsene Wenger'in ayrılışıyla Arsenal'ın yeni teknik patronunun kim olacağı sorusu merak konusu. Wenger'in en güvendiği futbolcuları arasında yer alan Mikel Arteta, Londra ekibinin başına geçmeye hazırlanıyor (Telegraph)
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Manchester United, Juventus'un sol beki Alex Sandro'yu 50 milyon Euro bedelle renklerine katıyor. (La Stampa)
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Arsenal, yeni sözleşme imzalamaması durumunda Aaron Ramsey'i satacak. (The Sun)