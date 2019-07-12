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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12 Temmuz 2019 - 08:30,

Günün bombası! 'Arda Turan'la anlaşma sağlandı'

Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Arda Turan'la ilgili flaş gelişme...

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Milli Takım'da yaşanan krizin ardından Arda Turan'la Fatih Terim'in arası açılmıştı ve ikili uzun bir süre konuşmamıştı. 

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Ancak aylar önce babasını kaybeden Fatih Terim'e telefon edip başsağlığı dileyen Arda Turan'la deneyimli hocanın arasında buzlar erimişti.

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Bugün ortaya atılan iddia ise çok konuşulacak cinsten.

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İddiaya göre Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladı.

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Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bonservisi Barcelona'da olan ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan, yuvası Galatasaray'a geri dönüyor.

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Milli futbolcunun kısa süre içerisinde Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

7Önce Atletico sonra Barça

Önce Atletico sonra Barça

Arda Turan, Galatasaray'dan Atletico Madrid'de 2011-2012 sezonunun başında transfer olmuştu.

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Arda gösterdiği başarılı performansın ardından Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

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