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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
06 Åžubat 2019 - 08:43,

Günün bomba iddiasÄ±: Åžener ÖzbayraklÄ± Galatasaray'da

Ara transferin en hÄ±zlÄ± takÄ±mlarÄ±ndan biri olan Galatasaray yeni sezon iÃ§in de Ã¶nemli bir hamle yaptÄ±...

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FenerbahÃ§e'de gÃ¶zden dÃ¼ÅŸen Åžener, Tolgay'a karÅŸÄ±lÄ±k takas olarak BeÅŸiktaÅŸ'a teklif edilmiÅŸti.

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Takvim'in haberine gÃ¶re; sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, FenerbahÃ§eli Åžener Ã–zbayraklÄ± ile her konuda anlaÅŸtÄ±.Â

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Sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan milli futbolcunun menejerinin Galatasaray yÃ¶netimiyle kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

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Åžener, Tolgay iÃ§in BeÅŸiktaÅŸ'a takas iÃ§in Ã¶nerilen isimlerden biriydi... Â

5/11

Ancak tecrÃ¼beli saÄŸ bekin tercihini Galatasaray' dan yana kullandÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle Kartal'a 'hayÄ±r' dediÄŸi belirlendi.Â

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Ä°ddiaya gÃ¶re; Åžener sezon biter bitmez Galatasaray'la 3 yÄ±llÄ±k resmi sÃ¶zleÅŸme imzalayacak.

7/11

TecrÃ¼beli yÄ±ldÄ±zÄ±n transferinde, milli takÄ±mdan teknik direktÃ¶rÃ¼ olan Fatih Terim'in yoÄŸun talebinin de Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

8/11

Transfer dÃ¶nemi kapanmasÄ±na raÄŸmen oyuncunun gelecek sezonki tercihinin ne olacaÄŸÄ± ÅŸimdiden merak konusu oldu.

9/11

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Åžener'in FenerbahÃ§e ile yeiden anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± da iddia edilmiÅŸti...

10/11

Galatasaray'Ä±n eski yÄ±ldÄ±zÄ±ndan muhteÅŸem gol!

Bayern MÃ¼nih kulÃ¼bÃ¼, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda sosyal medya hesaplarÄ±ndan Frank Ribery'nin bu harika golÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±...

11/11

GÃ¼nÃ¼n en popÃ¼ler bahislerini kaÃ§Ä±rmayÄ±n, incelemek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

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