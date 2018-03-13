YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Güntekin Onay'dan Talisca için olay sözler! 'Çok kötü...'
ÃœnlÃ¼ yorumcu ve moderatÃ¶r GÃ¼ntekin Onay, Talisca'nÄ±n Brezilya Milli TakÄ±mÄ±'na seÃ§ilmesini deÄŸerlendirdi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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BeinSports Haber'de yayÄ±nlanan "HaftanÄ±n gÃ¼ndemi" programÄ±nda GÃ¼ntekin Onay, Talisca'nÄ±n Brezilya Milli TakÄ±mÄ± aday kadrosuna Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ±nÄ± masaya yatÄ±rÄ±rken, Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler sarfetti... Ä°ÅŸte GÃ¼ntekin Onay'Ä±n o aÃ§Ä±klamalarÄ±...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Talisca'nÄ±n Milli TakÄ±m'a seÃ§ilmesi, BeÅŸiktaÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan daha kÃ¶tÃ¼ oldu. Brezilya Milli TakÄ±mÄ±'ndan bahsediyoruz. DÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli 3 milli takÄ±mÄ±ndan bir tanesi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Brezilya Milli TakÄ±mÄ± ile Talisca sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda onun iÃ§in her ÅŸey deÄŸiÅŸecek. BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in de Ã§ok ÅŸey deÄŸiÅŸecek... O formayla boy gÃ¶sterince yeni bir sayfa aÃ§Ä±lacak onun iÃ§in.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Brezilya Milli TakÄ±mÄ±'nda oynayan oyuncunun deÄŸeri artar. Talisca seÃ§ildi, ÅŸimdi deÄŸeri artacak. Talisca Benfica'nÄ±n oyuncusu. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Talisca'yÄ± almasÄ± gÃ¼Ã§leÅŸecek. Premier Lig'e transfer olamÄ±yordu, milli takÄ±ma seÃ§ilmediÄŸi iÃ§in kapalÄ±ydÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- OrasÄ± aÃ§Ä±lacak. Her anlamda bence BeÅŸiktaÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan olumsuz oldu. Ama 21 milyona alÄ±p 40 milyon Euro'ya satma ÅŸansÄ± yÃ¼ksek. Ben olsam borÃ§, harÃ§, kredi alÄ±rÄ±m ve 21 milyonu bastÄ±rÄ±rÄ±m, ama Brezilya Milli TakÄ±mÄ± ile DÃ¼nya KupasÄ±'na gidecekse. (Haber1903)Â