Güntekin Onay'dan flaş sözler: Sonu olacak!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gazetemiz yazarlarından Güntekin Onay ve Kenan Başaran Beşiktaş-Erzurumspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
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1/10
İşte yazarlarımızın o değerlendirmeleri...
2/10
Güntekin Onay
Beşiktaş dünkü beraberlik ile 2 puandan çok daha fazlasını kaybetti. Hem psikolojik bir çöküş, hem Quaresma darbesi, ötesinde de zirve yarışından uzaklaşma...
Hâlbuki siyah beyazlılar ilk yarı boyunca oyunun hakimiydi, Erzurumspor’a hiç pozisyon vermedi. Sahayı iyi parselledi. Fakat; düşük tempo, topun yavaş dolaşması ve Burak Yılmaz’ı gol bölgesinde sadece 1 kez topla buluşturmak siyah beyazlıların olumsuzluklarıydı.
Ayrıca Jeremain Lens ve Quaresma çok çizgide kaldı. Erzurum’un alan bırakmayan savunmasını aşacak aksiyonlar yetersizdi. İlk 25 dakika gol yollarında Ljajic etkili oldu. Direği yalayıp giden şutu, Burak’a attığı gollük pas ve Gökhan’ı savunmanın arkasına kaçırması kreatif işlerdi. Ancak ilerleyen bölümde o da oyundan kopuk bir görüntü sergiledi.
İkinci yarının başlamasıyla birlikte daha yüksek tempo bekledik fakat yavaş oyun devam etti. Stoperlerin alan daraltmak yerine kendilerini geriye atması Beşiktaş’ın nitelikli bir pres yapmasını önledi. Yenilen gol komik ve Necip’in talihsizliğinden öte sakarlığı da söz konusu... Beşiktaş oynaması gereken yüksek tempo futbolu sadece golden sonra sergiledi. Adem Ljajic’in asisti ve Dorukhan’ın golü sonrası ivme kazanmışken Quaresma’nın kırmızı kartı sonrası maça havluyu attı.
3/10
BURAK İYİ DEĞİLDİ AMA DAHA ÇOK SÜRE ALMALIYDI
Hafta içi Şenol Hoca ile uzun uzun konuştuk. Burak Yılmaz’dan memnun. Ancak en az 15-20 günlük süreye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Oyundan alması bu yüzden... Fakat bence Burak dün akşam en az 15 dakika daha oyunda kalmalıydı. Gole ihtiyaç duyulan bölümde Caner Erkin ve Burak birlikte süre alabilirdi. Tuttuğu takımın formasını giyen oyuncuyu protesto eden taraftar artık şunu bilmeli: Zararı gören kendi kulüpleri...
4/10
LENS BİR BABEL DEĞİL...
Jeremain Lens iyi niyetli ve çalışkan fakat dar alanda son derece etkisiz. Koordinasyonu ve teknik kalitesi yetersiz. Pas oyununda yok. Tipik bir kontratak oyuncusu. Takımın kötü oyunu da Lens’i olumsuz etkiledi.
5/10
QUARESMA THE END!
Gördüğü sorumsuzca kartlar, zaman zaman takım oyunundan kopuk performansı, asistleri, çalımları, yetenekleri... Kariyeri boyunca tartışıldı Ricardo Quaresma... Keyif ile izledik, eğlendik. Zaman zaman kızdırdı. Faydası mı çok, zararı mı? Artıları mı, eksileri mi? Hep sorduk, tartıştık... Sanıyorum bu soru hiçbir zaman cevabını bulamayacak. Dün Erzurumspor karşılaşmasının sonucu ve gördüğü kırmızı kart sanki Q7 serüveninin de sonu olacak gibi görünüyor.
6/10
Kenan Başaran
Beşiktaş, Erzurumspor maçına hafta boyunca “Burak Yılmaz protesto edilecek mi?” sorusunun gölgesinde hazırlandı. Siyah beyazlı taraftar “Önce Beşiktaş” diyerek, sessizliği seçti.Medel-Mirin ikilisini beklerken Güneş’in tercihi Necip-Mirin oldu. Mirin tek başına da çıksa önemli değildi zira Erzurum, ilk 45’i ailecek savunmada geçirip Rashad ve Sunu’nun kontra çıkışlarına bel bağladı. Beşiktaş, kalabalık Erzurum bölgesinde hareketli görünse de organize ikili, üçlü oyunlar yapamadı. Burak ve Quaresma’nın iki şutu gole en yakın olduğu anlardı. Bu tür alan bırakmayan takımlara karşı duran toplar altın değerinde olur ama siyah beyazlılar köşe vuruşlarını da çok verimsiz kullandı.
Quaresma sanırım ilk defa bir tam devreyi sol kanatta bu kadar vakit geçirdi. Güneş, dün ondan bir Babel olmasını istedi ama olmadı. Nitekim 55’ten sonra tekrar sağa geçti.Erzurum, 2. devre hücuma daha cüretkar çıktı ki 56’da Rashad ve 57’de Sunu, golü kokladı. Lens-Caner değişikliği beklerken Güneş, Burak’ı çıkardı. Caner’in girişi hareketlilik ama aynı zamanda anlamsız bir telaş da yükledi Beşiktaş’ın oyununa. Şansızlıkların adresi Dorukhan’ın kendi kalesine attığı gol, Beşiktaş’ı çıkmaz sokağa itti. Erzurum, ikinci golü de bulacak fırsatlar yakaladı. Ve o sokaktan yine Dorukhan çıkarmaya çalıştı beraberlik golüyle. Fakat yetmedi. Şampiyonluk kaçtı mı? Dün kaçmadı, çok daha önce kaçtı. Akhisar’da kazanırken de şampiyonluk iddiası ortaya koyan bir oyun yoktu. Beşiktaş, ara transferde boşuna oyuncu almasına gerek kalmadı. Kalan günlerde mümkün mertebe futbol miadı dolan isimlere teşekkür etmek... Bu tablo, sadece sahadaki oyunculara fatura edilemez. Bu sezon ne yönetim ne de teknik heyet birbiriyle iyi bir işbirliği yaptı. Geçen sezon bu zamanlar Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi maçını bekleyen Beşiktaş, şimdi hedefsiz, sezon sonunun bir an önce gelmesini bekleyecek. Beşiktaş namına artık önümüzdeki sezona bakacağız!
7/10
BİR YANDA BURAK BİR YANDA Q7
Burak Yılmaz, dün kulağı hep tribünde oynamak zorunda kaldı. Alkışlara karışan yuhalamalar altında kendini oyuna vermeye çalıştı. Her düştüğünde, yanlış anlaşılma tedirginliği tribünden dahi okunabiliyordu. Ve Quaresma... Dün Beşiktaş’taki son maçıysa şayet, trajik bir son oldu. Gördüğü kırmızı kartın da tesiriyle sahayı yuhalanarak terk etti.
8/10
9/10
"Quaresma'nın gidip gitmemesi yönetimle oyuncu arasında"
Süper Lig'in 19. haftasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Basın toplantısında konuşan Güneş, Burak Yılmaz ve Quaresma ile ilgili sorulara da yanıt verdi.