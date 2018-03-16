Güntekin Onay'dan flaş derbi yorumu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bein Sports Yorumcusu Güntekin Onay, Türkiye'nin sonucuna merakla kitlendiği Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Çekişmeli bir maç beklediğini ifade eden Güntekin Onay, Kadıköy'de oynanacak dev mücadeleyle ilgili çarpıcı yorumlar yaparken, şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe sert bir futbol ortaya koyacak. Galatasaray'ın orta sahada kaybedeceği toplar kendilerine sıkıntı yaşatabilir. Fenerbahçe, iç sahadaki derbilerde genellikle agresif oynuyor, sert de oynuyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray’a karşı da sert oynayacaktır. Galatasaray da bu sezon deplasmanlarda çok yüksek karakter koyan bir takım değil. O yüzden Fenerbahçe’nin sert tutumuna karşılık verebilecek mi, sağlam durabilecek mi? Bunlar belirleyici olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu maçta top kimde olacak belli değil ama bana göre top Galatasaray’da olacak, Fenerbahçe orta sahada basıp topu kazanıp rakip kaleye gitmeye çalışacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Duran toplarla ve geçiş oyunuyla gol arayacak. Galatasaray da sakin kalmaya çalışacak. Orta sahada top kaybederse sıkıntı yaşar, pas yapar ve coşkuyu yakalarsa oyun Galatasaray’a döner. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaraylı kimliğiyle tanınan sanatçı Behzat Uygur'dan ilginç derbi yorumları... İzlemek için videoya tıklayınız...