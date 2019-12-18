Güntekin Onay: 'Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçecektir'

Konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle biten karşılaşma sonrasında özellikle sosyal medyada Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı takımın başına geçmesi gerektiği yönünde sesler yükselmişti.
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Hürriyet Futbol Konseyi'nde Mehmet Arslan, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Güneri Civaoğlu da "Beşiktaş'ın galibiyet serisini sonlandıran Sergen Yalçın’ın gelecekte Vodafone Park kulübesinde olma ihtimali güçlendi mi? Beşiktaş’ın Yeni Malatya mağlubiyetini nasıl okumalı? sorusu ışığında bu konuyu değerlendirdi.
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Güneri Cıvaoğlu: Sergen Yalçın zaten Beşiktaş yolunda ilerliyor
"Sergen’in Beşiktaş’ta hocalık yapması olasılığı kadar taraftarın coşkun isteği de görülmeli. Bana göre Rıza’nın da yeniden İstanbul’da ya da Trabzon’da çalışmasının zamanı gelmiştir. Hakkıdır."
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"Ben sadece bu maçın Sergen’in Beşiktaş’a hoca olması gerektiğini sağlayacak bir faktör olduğunu düşünmüyorum. Sergen’in hocalık yolcuğu zaten oraya doğru gidiyor. Tek maça bağlı değil."
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Mehmet Arslan: Beşiktaş - Sergen Yalçın buluşması kaçınılmaz gibi...
"Bu, kaçınılmaz bir son gibi görünüyor. Sergen Yalçın belki de futbolculuğundaki başarısından çok daha büyük bir başarıya doğru yürüyor. Umuyorum ve diliyorum ki hem Beşiktaş’ın başında hem de Türk futbolunda çok daha büyük katkılar yapacak bir teknik direktör olacak."
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Uğur Meleke: 3 büyüklerde çalışabilir
"Tabii ki ki tek bir maçla Abdullah Avcı kredi kaybetmedi, Sergen Yalçın da itibar kazanmadı. Asla bu maç özeline değil, sezonun geneline baktığımızda Sergen Yalçın’ın oynattığı futbol daha heyecan verici, daha ofansif ve daha yaratıcı idi. Zaten o yüzden Malatya’nın 31, Beşiktaş’ın ise 22 golü var."
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"Bence bu Sergen Yalçın için bir kırılma sezonu. Eğer büyüklerin bu denli kötü olduğu bir sezonda takımını zirve yarışı içinde tutabilirse, sadece Beşiktaş için değil, G.Saray ve F.Bahçe için de adaydır Sergen Hoca."
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Güntekin Onay: Sergen bir gün mutlaka
Malatya'nın Beşiktaş maçındaki futbolunu beğenmedim. 85 dakika katı savunma yapıp orta sahayı dahi geçmediler. Maçtan sonra Sergen de bu durumu güzelce izah etti: “Sekiz kişi kapan, uzun vur.” Bunun futbol olmadığını vurgulaması harika bir çıkarım. Sergen’in değerlendirmesi aslında Türk futboluna bir özeleştiri.
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Sergen, futbol felsefesiyle de doğru bir noktada. Eninde sonunda Beşiktaş’ın başına geçecektir.