Güntekin Onay: 'Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçecektir'

Mehmet Arslan: Beşiktaş - Sergen Yalçın buluşması kaçınılmaz gibi... "Bu, kaçınılmaz bir son gibi görünüyor. Sergen Yalçın belki de futbolculuğundaki başarısından çok daha büyük bir başarıya doğru yürüyor. Umuyorum ve diliyorum ki hem Beşiktaş’ın başında hem de Türk futbolunda çok daha büyük katkılar yapacak bir teknik direktör olacak."