Güntekin Onay flaş sözler: Falcao aynaya baksın

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazarımız Güntekin Onay gündemle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
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1
Kaybetme korkusunun kazanma arzusuna baskın olması ve iki takımın da bu psikolojiyle oynaması son 5 derbinin de berabere bitmesini sağladı. Gerçekten de son yıllarda iki lokomotif kulübün derbilerde ortaya koyduğu futbol düşündürücü.
2
Cumartesi günü derbiyi izleyen herkes sıkıldı. Fenerbahçe, ilk 25 dakika canlı ve istekliydi. Onun dışında söylenecek olumlu birşey yok ne yazık ki.
3
Falcao’yu topla buluşturma konusunda ciddi sorunlar olduğu ortada. Ancak solunda Babel, sağında Feghouli, arkasında N’zonzi, Lemina, Belhanda; sol bek Nagotomo, sağ bek Mariano gibi uluslararası oyuncular varken Falcao rakip ceza alanında 1 kez dahi topla buluşmamışsa kendisi de aynaya bakmalı.
4
Bu normal bir durum değil. PSG karşısında rakibin eksiklerine rağmen Galatasaray’ın işi kolay değil.
5
Öncelikle savunma güvenliğini elden bırakmamak gerekiyor.
6
KOÇ BU ÇiZGiYi KAYBETMESİN
Her türlü sportmen ve fair play ruhuna uygun yaklaşımların yanındayım. Tribüne oynamak, taraftara şirin gözükmek amacıyla yapılanlar ülke futboluna zarar verdi. Sonuçlar ne olursa olsun, kaybetmeyi kabullenmek ve rakibe saygı şart. ali Koç, bu çizgisini asla kaybetmemeli.
7
AVCI NASIL GöREMiYOR ÇOK ŞAŞIRIYORUM
Abdullah Avcı, Beşiktaş’ın çok daha güçlü kadrolarını Başakşehir ile son iki sezonda geride bıraktı. Kötü bir teknik adam değil, kesinlikle. Ancak daha emniyetli ve rakibe göre oynayan pragmatik, sonuç odaklı bir oyuna neden yönelmedi, onu çözmekte zorlanıyorum.
8
Beşiktaş, bu kanatlarla pas oyunu oynayıp üretemiyor. Bu stoperler ile açık alanda savunmada aksıyor. Avcı, bunu nasıl göremiyor? Anlamak mümkün değil. Daha direkt ve güvenli bir oyun şart. Ancak ciddi bir talihsizlik içinde olduğu da bir gerçek. ‘Murphy Kanunları’, şu konjonktürde de biraz devrede sanki. Ama yapamadıklarını da görmesi şart.
9
Fikret Orman, 5-6 yıl boyunca önemli hizmetler yaptı. Çok da iyi bir Beşiktaşlıdır. Fakat son düzlükte çok yıprandı. Küfürü ve hakareti kesinlikle hak etmiyor ancak gelinen noktayı da kabul etmesi şart. Keşke geçen hafta istifa kelimesini telaffuz etmeyip sorumluluk sahibi bir lider olarak kulübe, takıma ve teknik adama zor gününde sahip çıkmayı tercih etseydi. Bu durumda devam ediyorum demesi daha da çalkantılı bir süreç yaratır.
10
KARAKTERLi BiR KADROSU VAR
Trabzon iyi de kötü de oynasa karakterli bir şekilde dar kadrosuyla sezona devam ediyor. beşiktaş zaferinin anlam kazanması için rizespor deplasmanı ve Gazişehir maçlarından 6 puan şart.