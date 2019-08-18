Güntekin Onay: Avcı'nın zamana ihtiyacı var

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş sezona ciddi sorunlarla birlikte girdi. Başta Burak, Atiba, Dorukhan ve Karius olmak üzere anahtar oyuncuların sakatlığı; transferlerin takıma geç katılması Abdullah Avcı’yı zorlayan faktörler idi.
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Avcı, ‘işte benim 11’im’ diyebileceği bir takımla bırakın maç oynamayı, birlikte taktik çalışması yapma fırsatı dahi bulamadı. İlk 11 tercihinde kanat bekleri yeni transferler Pedro Rebocho ve Douglas yerine eskileri tercih etti Avcı.
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Sanıyorum bu tercihte daha oturmuş bir ekip ve ligi tanıyan oyuncular arayışı ağır bastı. Ancak özellikle Caner’in öne doğru pas tercihlerinde çok top kaybı yaptığını gözlemledik.
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Geriden oyun kurarak rakip yarı alana geçme planı ilk 45 dakikada işlemedi. Bunun temel nedenlerinden ilki Güven’in top tutan ve pas alışverişlerini iyi yapabilen bir santrfor tiplemesi olmamasıydı.
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Diğer faktör de Sivasspor’un orta alandaki baskısı yakın,temaslı ve agresif oyunuydu. Quaresma da hedeflenen pas oyununda kayıp olunca sadece Ljajic ile topu ceza sahasına taşımaya çalışan bir Beşiktaş izledik. Abdullah Avcı’nın zamana ihtiyacı var ancak bu süreçte daha fazla direkt oyunu tercih etmesi akla en yatkın olan plan gibi gözüküyor.
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Dün sahaya çıkan takımın Avcı’nın kafasındaki pas oyununu sahaya yansıtmasına mümkün değil. Ljajic dışında top tutan ve pas kalitesi yüksek başka bir futbolcu yok. Quaresma felaket oynadı. Güven yetersiz. Beklerin hücuma ofansif katkısı kısıtlı. Medel ve Dorukhan da pasör oyuncular değil. Avcı, baktı olmuyor. Oğuzhan’ı oyuna sokarak pas yüzdesini yukarıya taşımaya çalıştı.
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LJAJIC DE OLMASA...
Beşiktaş’ın yediği ilk golde Gökhan ve Quaresma’nın aynı oyuncuya gidip Ziya’yı boş bırakması kabul edilebilir bir hata değil. İkinci golde de Medel’in kaybettiği topun faturası ağır oldu.
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Ancak siyah beyazlıların savunmadaki sorunlarından çok özellikle orta alandan hücuma geçişlerde ciddi sorunlar yaşadığını gözlemledik. Adem Ljajic de olmasa az olan hücum etkinliği sıfır.
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BEŞiKTAŞ’A ÜÇ TRANSER ŞART
BEŞİKTAŞ’a acilen bir santrfor, pasör bir orta saha ve gole yakın bir kanat oyuncusu transferi şart. Ligin ilk maçında Sivas deplasmanında alınan ağır yenilgiden acilen dersler çıkartmak gerekiyor.
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Sivasspor, haklı bir galibiyet aldı. Hem fiziksel olarak çok daha kuvvetli, hem de mental olarak son derece kararlı gözüktüler. Yardımlaşmaları üst düzeydi. Rıza Çalımbay ve Sivasspor, bu lige damgasını vurur.
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KENAN BAŞARAN: "NE YAZIK Kİ SONUCA ŞAŞIRMADIM"
MAÇ öncesi beklentim beraberliğin bile Beşiktaş için iyi sonuç olacağıydı. Çünkü, takımın birçok as oyuncusu Avusturya kampını sakatlıkla geçirdi. Yeni hocanın yeni sistemi, as oyuncular tarafından doğru düzgün bir arada denenemedi. Buna rağmen Avcı, lig öncesi son prova olan Panathinaikos maçını bile bu amaçla kullanmadı ve alt yapı takımıyla sahaya çıktı. Cezalı Lens’i oynattı da dün sahaya sürdüğü Ruiz’i oynatmadı! Diğer yandan, Fenerbahçe karşısında son derece ihtiraslı bir Sivas izlemiştik.
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ACEMiLER MANGASI
İlk maçtan, Avcı’nın sistemini yargılayacak değilim. Onun hayalindeki ‘City kopyası’nın yanına bu sezon bittiğinde dahi yaklaşılamayabilir. Ama en azından daha dingin bir takım olabilirdi dün. Gördüğümüzse, sanki bir ‘acemiler mangası’ydı. Savunmada yerleşim hataları, orta alanda organizasyon bozukluğu... Yenilen golde Quaresma sevdiği bir dizinin sezon finalini izler gibi Ziya’yı izliyordu.
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‘Pitbul’ lakaplı Medel de golü atan Mert Hakan’ın yanında pamuk gibiydi... Hücum hattında iki Beşiktaşlı arasında bile uyum yoktu. Güven top tutamıyor, Ljajic tek kişilik sololar peşinde koşuyor... Boyd ile Quaresma’nın kanat değiştirmeleri de kifayetsizdi. İlk devre Sivasspor’un arkada bıraktığı büyük boşluklar bir kez olsun kullanılamadı. Tamam, geriden pasla çıkacaksın ama bir de oyunun sana verdiği fırsatlar var, onu da kullanma zekâsını göstereceksin!
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ÇOK ERKEN BiR UYARI
İkinci devre roller değişti. Beşiktaş, risk alıp savunmayı orta alana kadar yaklaştırdı. Ama Sivas, Beşiktaş’ın aksine arkadaki boşluklara daha iyi sızdı. Yatabare’nin attığı ikinci gol, Avcı Beşiktaş’ının bundan sonra da yiyebileceği gollerden.
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Çünkü Sivasspor gibi diğer rakipler de, Beşiktaş savunmadan kısa paslarla çıkarken ‘karşı pres’ koyacak. 2-0’dan sonra Avcı’nın yaptığı değişikliklere kendisinin de inandığını sanmıyorum.
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Zira, o kulübeden girecek ilk isim Muhayer’di. Sivas’ın kazanması değildi, aksi sonuç sürpriz olurdu. Beşiktaş, acı da olsa çok erken bir uyarı aldı.
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AVCI’YA DESTEK DEĞiL ZAMAN LAZIM
ABDULLAH Avcı, “Zaman değil, destek istiyorum” demişti. Hayır, aksine, zamana; hem de çok zamana ihtiyacı var, hayalindeki takım için. Quaresma, Gönül, Caner gibi kariyerlerinin sonuna gelmiş oyuncuların alışkanlıklarını değiştirmesi çok zor.
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Bunların alternatifleri de Jeremain Lens, Pedro Rebocho ve Douglas... Sistemine kim yatkınsa, şanına şöhretine bakmadan radikal davranmalı.