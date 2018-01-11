Güntekin Onay transferi açıkladı... Güneş'in elinde yıldızlaşır!
beIN Sports Haber'de yayınlanan Devre Arası programında Güntekin Onay, Beşiktaş ile adı anılan transfer adaylarını değerlendirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Çarpıcı açıklamalara da imza atan Güntekin Onay, siyah-beyazlı takımla ilgili de konuşurken şunları söyledi... Transferde açıklanması gereken ismi de ilan etti...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
- Nedense Babacar hiç ilk 11'de tercih edilmedi. Fakat oynadığı maçlarda, görev aldığı maçlarda özellikle geçen sene bir İnter maçını hatırlıyorum; Çok etkili işler yaptı, çok güçlü oyuncu. Savunma arkasına koşu özelliği var, ikili mücadelelerde rakiplerine üstünlük kurabilecek bir oyuncu. Deplarlı, fuleli bir oyuncu. Fakat Fiorentina'da bir türlü kendine yer bulamadı. Hem geçen yıl hem bu yıl.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
- Kalinic gittikten sonra özellikle ben daha fazla süre alacağını düşünüyordum. Biraz sanki kontraatak oyuncusu stili var. Hareketli bir oyuncu gibi görünmekle birlikte savunmanın dengesini bozabilecek tarzda bir oyuncu. O yüzden kendi kendime soruyorum niye ilk 11'de şans bulmuyor Babacar diye. Çünkü hiç düşünülmedi hiç oynatılmadı. Hâlâ genç, 24 yaşında. Hâlâ gelişmekte olan bir oyuncu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
- Alternatif bir forvet olabilir. Negredo birinci santfor Babacar ikinci santrfor diye düşünülebilir. İlk oynamayan ve sonradan oyuna giren bir oyuncu için istatistikleri kötü değil. Ama Beşiktaş'ın genel kalitesini yukarıya çıkartır mı? Şu anki performansıyla hayır. Ama Beşiktaş bonservisi ile alıyorsa bu oyuncuyu, alıp Şenol Güneş'in elinde yıldızlaşabilecek, gelişebilecek tipte bir oyuncu. Oyun bilgisi eksik, bunu öğrenmesi lazım. Gelişmesi için bu şart.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
- Bence geçen yıl Aboubakar için bir milat oldu. İlk geldiği durumuylan şu anda geldiği nokta Afrika Kupası'ndan döndükten sonraki futbol arasında çok büyük farklar vardı. Biraz özgüven ve adaptasyon ile alakalı bir durumdu bu. O yüzden Babacar da gelişmeye ihtiyaç duyan bir oyuncu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
- Gameiro, Atletico Madrid'de bir türlü bekleneni veremedi. Sevilla'dan büyük umutlarla transfer edildi. Sevilla'daki çizgisine ulaşamadı. Fransa Milli Takımı'nda oynamış, oynayan bir oyuncu. Bundan sonra oynamaya devam eder mi bilmiyorum. Gameiro Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan İspanya liginin elit takımlarından birinde oynayan daha üst seviyelerde oynamayı bilen bir oyuncu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 7
- O da biraz açık alan sever ama çabuktur, savunma arkasına koşular yapar, güçlüdür, dengelidir. Çok temiz bir gol vuruşu var mı? Bence yok. Cenk Tosun'la mukayese edildiğinde. Ama tekrar kendini bulabilir. Şenol Hoca'nın sevdiği tarzda rakip savunmaların dengesini bozabilecek koşu özelliği olan dripling üstü şutu olan Mesela İtalya'da iş yapabilecek bir forvet Gameiro. (Ajanspor)