Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Güntekin Onay açıkladı: 'Burak, Gökhan ve Caner...'
Yazarlarımız Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirirken siyah beyazlıların son durumunu masaya yatırdı.
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1
"Beşiktaş'ta kriz çok büyük"
BEŞİKTAŞ’ın ihtiyacı olan silkinmeyi yapabilmesi için kazanması gerekiyordu ancak dünkü sonucun ardından kriz derinleşti. Yalnız bırakılmış bir teknik adam, istifa eden bir başkan ve neresinden bakarsanız bakın gelinen nokta tam bir kaos. Abdullah Avcı, iyi bir teknik adam. Başakşehir’de yaptıkları ortada ancak...
2
Beşiktaş’ta seçtiği ve ısrarcı olduğu oyun tutmadı. Süreç içinde daha pragmatik ve sonuç odaklı bir oyuna yönelmesi gerekiyordu. Pas oyunu yerine daha direkt ve rakibin bıraktığı alanları kullanan bir Beşiktaş oyunu daha gerçekçiydi. Özellikle de dün için.
3
Atakları sonuçlandırmadan dönerseniz pas oyunu size dezavantaj olarak döner. Beşiktaş’ın kadro yapısı bu oyuna uygun değil. Şu an için modern futbol dünyasında Guardiola dışında bu oyunda ısrarcı olan yok. Liverpool dahi daha direkt bir futbol oynuyor. Dün Trabzonspor kendi evinde oynamasına rağmen topu Beşiktaş’a bıraktı ve siyah beyazlıları hataya zorlayıp sonuca gitti.
4
Özellikle Sörloth’u sürekli Caner’in boşalttığı alana sokmak Ünal Karaman’ın temel planıydı. Yenilen gollerde talihsizlik tabii var ancak hücumda pozisyon üretmekte ciddi sorunlar devam ediyor.
5
YANLIŞ OYUNDA ISRAR
Kaliteleri çok tartışılsa da Nkoudou, Boyd, Diaby, Güven ve lens hepsi açık alan oyuncusu. Pas oyununa yatkın değiller. Oyuncuya göre sistem seçmek en doğrusuydu. Artık bu takımda Adriano, Babel, Quaresma, Talisca, Pepe, Gomez, Marcelo, Sosa kalitesinde dünya çapında oyuncular yok.
6
Bunu kabul edip görmek lazım. kalite düşük ise başka bir oyun seçeceksiniz. Ayrıca bu sistem dün sahada olmayan Adem ljajic’i de etkisiz kıldı. Dün Adem de olmayınca Burak’ın yanına giren gole yakın ikinci bir oyuncu yoktu.
7
TARAFTARA DÜŞEN GÖREV...
NECiP geçen hafta da, dün de üçüncü golde ofsaytı bozdu. Tüm iyi niyetine rağmen dönüp dolaşıp hala Necip stoper oynamak durumunda kalıyorsa bu da üzerine konuşulması gereken ciddi bir durum. Bundan sonra yapılması gereken bu yönetim boşluğunda Burak, Caner, Gökhan Atiba ve Oğuzhan gibi tecrübeli oyuncuların bu işi sahiplenmesi.
8
Taraftarın her koşulda takıma destek olması. Aksi taktirde çöküş daha da şiddetlenir. Beşiktaş taraftarı vefakârdır ve zor günde takımının yanında olacaktır.
9
Son sözümüz Trabzonspor’a... Çok akılcı ve mücadeleci bir oyun ortaya koyup haklı bir galibiyet aldı.
10
Kenan Başaran: Avcı hâlâ güler mi?
Puan kayıplarından sonra Abdullah Avcı’nın G.Saray ve F.Bahçe’yi kast ederek, “Çok para harcayanlarla aramızda bir galibiyet farkı var” diyerek, kendi gerçeğini görmezden gelmesi en büyük tehlikeydi. Çünkü bu söylemi geçen sezondan net hatırlıyorum. Avcı, ligin son düzlüğünde 8 puan öndeyken puan kaybetmeye başlayan Başakşehir’in gol sorununu göremiyor veya çözemiyordu. Ama ısrarla “Biz oyun gücümüze inanıyoruz” diyordu... Sonuç malum...
11
Hazırlık kampı maçlarına dair temel eleştirim, takımın kazanamaması değildi. Eleştirim, takımın pozisyona girememesiydi. Lig başladı aynı sıkıntı sürdü. Çünkü, Avcı’nın pasa dayalı hücum prensibine uygun bir kadro kurulamadı. Avcı’nın bunu kabullenip mevcut kadroya göre bir anlayışa geçmesi gerekirdi. Ama o bildiğinde ısrar etti. Bratislava’daki basın toplantısında “Başakşehir ve Trabzon maçları kaybedilirse geleceğinizin tartışmaya açılacağı konuşuluyor. Ne diyorsunuz” diye sorduğumda Avcı’nın yanıtı şu oldu: “Sadece gülüyorum...” Ne yazık ki gülünecek bir durum kalmadı. Aksine, ağlanacak bir tablo var.
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BÖYLE DEVAM EDEMEZ
Yarın Fikret Orman, yeniden aday olup seçilse bile bu takımın ve teknik heyetinin fazla uzağa gitme şansı yok.
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Trabzonspor maçı üzerine mi konuşalım? Tek kelimeyle Beşiktaş için hüzünlü... Avcı döneminde, ilk beş haftaya bakılınca, nispeten Beşiktaş oyuna iyi başladı. İstekle her noktada rakibe basıyordu siyah beyazlılar. Muhtemelen Avcı da buna dikkat çekecektir. Ne var ki olmayan iki pozisyonda Beşiktaş kendi kendisine 2 gol attı. Trabzonspor’un skor rahatlığı siyah beyazlılara daha çok boş alanlar yarattı. 4-1 yenilen Beşiktaş, sanırım bu sezon rakip ceza sahasına en çok girdiği maçı oynadı. Esasen ikinci devresi büyük oranda Gazişehir maçının tekrarına dönüştü. İki tarafta da taktiksel disiplin kayboldu ama atan yine Trabzonspor’du.
14
Oyunun genelinde çok iyi motive olmuş Sosa’nın liderliğinde Trabzonspor, hücum yönünde su gibi akan bir futbol oynadı. Nwakaeme de adeta “N’Koudou, Boyd ve Diaby kanatsa ben neyim” dedi. Sörloth, attığı golün dışında savunma arkasına her fırsatta sızdı. Ünal Karaman ve ekibi hakkıyla net bir galibiyet aldı ve Beşiktaş’ın uçuruma yuvarlandığını bir kez daha yüzüne vurdu.
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Merak ediyorum, Avcı puan tablosundaki durumu yine G.Saray ve F.Bahçe ile aradaki farka göre mi tarif edecek? Aşı tutmadı. Gülünecek hal kalmadı, Beşiktaş düşme hattında!
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FİKRET ORMAN NEREDE TRABZON’A NİYE GİTMEDİ?
FİKRET Orman, dün neredeydi? Kritik Trabzonspor maçında Beşiktaş’ı neden yalnız bıraktı? Seçim kararı alarak takımın ve teknik heyetin konsantrasyonunu zaten iyice bozdu. Seçim kararı aldı ama istifa etmedi!
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İstifa etseydi çok aramazdım ama görevinin başında hâlâ. O ve bazı yöneticiler dün neredeydi? Avrupa’da kupa dediniz, takım düşme hattında!
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Bülent Yavuz: Hakemin kararları doğruydu
HAKEM Ali Palabıyık’ı ilk defa büyük bir maçta neredeyse mükemmele yakın bir yönetim gösterirken seyrettim. Beğenmeyenler mutlaka çıkacaktır ama gelin hep birlikte kararlarına bakalım. Haklı mı? Haksız mı?
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23. dakikada Abdülkadir Parmak’ın N’Koudou’nun ayağına basması net sarı kart gerektiriyordu. Karar doğru.
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25’te Burak Yılmaz’ın kullandığı serbest vuruşta top ceza alanı içindeki barajdan döndü. Beşiktaşlılar “Elle oynama var, penaltı” diye itiraz etti. VAR incelemesi yapıldı ve ‘penaltı yok’ kararı çıktı. Doğru karar. Ha hakem şayet penaltı çalsaydı o yoruma da bir şey denilemezdi, “Böyle yorumladı” denilirdi.
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Trabzonspor’un üçüncü golü VAR’dan geldi. Net ve temizdi. Bu karar da doğruydu. Son dakikalarda orta sahada yaşanan karmaşada çıkan sarı kartlar yeterliydi, fazlası olmazdı.