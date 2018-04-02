Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Güneş'ten büyük sürpriz... İşte orta sahanın yeni yıldızı!
Tolgay, Atiba ve Oğuzhan cezalı duruma düşünce Beşiktaş'ın orta sahasında büyük boşluk oluştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Göztepe maçı öncesi kara kara düşünüyor. Vodafone Park’ta 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında Tolgay, Atiba ve Oğuzhan’ın sarı kart görmesiyle orta sahadaki cezalı oyuncu sayısı 4’e çıktı. Quaresma’nın da cezalı olması sebebiyle Beşiktaş’ın evinde oynayacağı Göztepe maçında neredeyse orta saha oyuncusu kalmadı. Şenol Güneş’in orta alanda kime görev vereceği merakla bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ayrıca Jeremain Lens’in haftalardır forma şansı bulmasına rağmen performansının giderek düşmesi de teknik heyete endişe veriyor. Ön liberoda da Gary Medel’in yanında oynamasına kesin gözüyle bakılan Necip Uysal’ın da bu sezon ligde sadece 3 maça ilk 11’de başlamış olması da bir başka olumsuzluk olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Lens, Necip, Talisca, Babel ve Medel’in Göztepe maçına ilk 11’de başlaması durumunda yedek kulübesinde orta sahada görev alabilecek isim yok gibi. Gökhan Töre geçen hafta ilk defa 18 kişilik kadroya girebilmişti. Maç kondisyonu olmayan Töre dışında siyah-beyazlıların bu sezon başka bir orta saha oyuncusu yok.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şenol Güneş orta alandaki bu kıtlığı Adriano ile aşacak gibi. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce forma giydiği Sevilla ve Barcelona’da zaman zaman orta sahada da görev yapan Adriano’yu Medel’in yanında oynatması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu arada Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Caner Erkin’in performansını çok beğenen Güneş, bu oyuncuyu Göztepe karşısında ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi. (Türkiye)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Lens'in niyeti iyi ama etkinliği az!" Şenol Güneş'in Lens hakkında yaptığı açıklamayı izlemek için videoya tıklayınız...