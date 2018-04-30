Güneş'in yerine gelecek ismi açıkladı! İşte, Beşiktaş'ın yeni hocası...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı kırmızılıları öven ve Beşiktaş'ı eleştiren Toroğlu, A Spor'da çarpıcı sözler sarfetti... İşte, Erman Toroğlu'nun yorumları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Negredo’nun vuruşunu anlamadım. Gol vuruşu yahu. Çok tuhaf bir pozisyondu. Talisca’nın kafası da aynı. Galatasaray ile Başakşehir yarışta kaldı. Galatasaray şampiyon olur. Bu saatten sonra Galatasaray’ı, Gençlerbirliği maçındaki gibi kimse beklemesin. Bundan sonra Galatasaray’dan da Başakşehir’den de kimse kayıp beklemesin. Abdullah Avcı, Arda’yı seneye oynatabilir. Şu anda takımını bozdu. Bunu birinci günde söyledik. Kimse kusura bakmasın.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Negredo, Galatasaray için büyük tehlikeydi. Topu çok iyi saklıyor, iyi alan boşaltıyor. Negredo’nun çıkması bence Galatasaray’ın avantajına oldu. Bu maçı Beşiktaş kazansa Başakşehir avantajlı olacaktı, Galatasaray kazanıp o öne geçti. Testilerden biri kırıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray bu saatten şampiyonluğu veriyorsa ne takım takım, ne Fatih Terim Fatih Terim. Yani bana göre lig bitti. Bu saatten sonra bırakmaz Galatasaray. Gençlerbirliği maçı dönüm maçıdır. Allah bir kez daha gönderdi önlerine fırsatı. Allah herkese bir kez yardım ediyor. Sen bunu anlıyorsun, ikinci kez bazen ediyor ama üç çok az ediyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Tudor zamanı Galatasaray futbolcuları kafalarına göre takılıyorlardı, Fatih Terim geldikten sonra takımı kademe kademe bu hale getirdi. Maçın 65.dakikasından sonra nasıl olacak merak ediyordum? İki takımda müthiş mücadele etti. Top bende olursa sen almak için uğraşırsın. Alıcam alıcam diye uğraşırsın. Galatasaraylı topçular bıkmadan bunu yaptılar. Galatasaray oyundan hiç düşmedi. Beşiktaş'ın 10 kişi kalması da önemli ama düştüler. Şenol hocanın suratına bakınca belli oluyordu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Şunu söylemek lazım, Beşiktaş maça çıkmayacak ama Fenerbahçe de büyük yara almış oldu. Aykut Kocaman'ın sürekli konuşmalarından anlıyorsunuz zaten. Rahatsızsın. Senin meslektaşının kafasına çakmak attılar. Sen niye konuşuyorsun? Dışarıda kal.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Şenol Güneş bana göre haklı. Yerlerde sürünen bir adama tiyatro yaptı demek bana göre doğru değil. Şampiyonluk maçını bıraktım. Hep aynı şeyi söylüyorum. Başakşehir kazandı. Arda çıkınca eski takıma dönünce tıkır tıkır aldı maçı. Arda bir gerçek var ki bozdu bu takımı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Şenol Güneş bu sene Beşiktaş'ta kalmaz. Abdullah Avcı ile dirsek teması da var. Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in yerine gelebilir. Donk mesela nasıl oyuncular diyordu Galatasaraylılar. Donk oynamaz diyenler vardı. Galatasaray'da 'Derin Fatih Terim' vardır. Bunu boşuna konuşmam. Şampiyonluk gelirse bir Fatih Terim, ikincisi taraftardır.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Diyaloğun kalmadığı bir ortamda ne söylediğimizin bir anlamı yok" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından basın toplantısında soru almadı! Güneş'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...