Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Güneş yine şaşırttı! Yüzüne bakmıyordu, 11'e aldı...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek. Biri kale olmak üzere Beşiktaş'ta sürprizler var.
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Saat 21:45'te Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı ile bu sezon 8'inci resmi maçına çıkacak. İlk 11'de ise sürprizler var...
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik direktör Şenol Güneş Antalyaspor karşısında yine rotasyonlu bir kadro ile sahada olacak. Sezona iyi başlayan ancak Erzurumspor maçında sakatlanıp son dakikaları da sakat tamamlayan Jeremain Lens'in henüz antrenmanlara çıkmadığı için bu akşam sahada olmayacak. Sakatlanan kaleci Tolga Zengin'in yerine de genç Utku Yuvakuran eldivenleri devralacak. Yeni transfer kaleci Karius'un işlemleri yetişmediği için tribünde olacak.
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Partizan maçının 11'inden 3-4 oyuncu değiştirmesi beklenen Güneş'in sakatlığı geçen Babel ve cezası sebebiyle Sırbistan'a götürülmeyen Negredo'ya da ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Bir anlamda Güneş, sezon başından beri yüzüne bakmadığı Negredo'yla maça başlayacak. İşte Beşiktaş'ın bu gece sahada olması beklenen muhtemel ilk 11'i...
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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UTKU YUVAKURAN
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GÖKHAN GÖNÜL
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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PEPE
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VİDA
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ADRİANO
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MEDEL
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NECİP UYSAL
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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QUARESMA
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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TOLGAY ARSLAN
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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BABEL
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NEGREDO
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş yeni kalecisi Loris Karius'a kavuştu. İzlemek için videoya tıklayınız...
İsmail ER / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv