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Futbol

Güneş yine şaşırtacak... İlk 11'de büyük sürpriz!

Beşiktaş, cuma akşamı Kasımpaşa ile Vodafone Arena Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Güneş ise kadroda değişikliğe gidiyor.

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah beyazlılarda gözler Kasımpaşa maçına çevrildi... Sezonun ikinci yarısına Antalyaspor deplasmanındaki galibiyetle başlayan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında yine kadroda önemli değişikliklerle sahada olacak.

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik Direktör Şenol Güneş, Pepe ve Tosic'in sakatlıklarının geçmesiyle rahatladı... Yüzü gülen tecrübeli hoca, orta sahada ise önemli bir değişikliğe imza atacak.

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Güneş, Atiba'yı Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde oturtacak. Medel ise ilk 11'de... İşte Beşiktaş'ın, Kasımpaşa karşısında sahada olması beklenen muhtemel 11'i...

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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FABRİCİO

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GÖKHAN GÖNÜL

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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PEPE

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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TOSİC

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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CANER

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MEDEL

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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OĞUZHAN

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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QUARESMA

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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TALİSCA

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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BABEL

İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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