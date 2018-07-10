Güneş "Tamam" dedi! İşte yeni 10 numara...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Talisca sonrası orta sahadaki açığın nasıl dolacağı merak konusuydu. Şenol Güneş'in onay vermesi sonrası yıldız futbolcunun transferi için düğmeye basıldı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Talisca'nın ayrılışının ardından 10 numara arayışını hızlandıran yönetim, L. Moskova'nın Portekizli yıldızı Fernandes için teknik patron Şenol Güneş'i ikna etmeyi başardı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi üzerine ilk olarak 10 numara mevkiindeki eksikliği gidermek isteyen yönetim, önemli isimlerle temaslarını sürdürüyor. Bu arada sürpriz bir gelişme yaşandı ve daha önce önüne getirilen 'Manuel Fernandes' ismini veto eden teknik direktör Güneş'in, Portekizli yıldızın transferi konusunda ikna edildiği ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Güneş'in "İyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. İki yönlü oynayabiliyor. Bizim ihtiyacımız olan o bölgede daha çok ara pası, hücum pası üretebilecek ayaklara ihtiyacımız var. Fernandes'i alırsanız hayır demem" dediği öğrenildi. Beşiktaş Başkanı, bir süre önce "Fernandes'i düşünüyoruz. Listemizde var. Şartlar oluşursa, ekonomik olarak bize uygun olursa alabiliriz" açıklamasını yaparak bir anlamda kamuoyunun nabzını yoklamıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Güneş'in bu son dakika onayıyla birlikte Başkan Orman'ın eli biraz daha rahatladı. Şimdi geriye mali konuların kaldığı ifade edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Lokomotif Moskova ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan ve bonservis değeri yaklaşık 5 milyon euro seviyelerinde olan Fernandes için siyah-beyazlıların 1.5 milyon euro gibi bir rakamı gözden çıkardığı ifade edildi. Başkan Orman'ın, diğer alternatifleri de düşünerek, son kararını vereceği öğrenildi. (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Gökhan Töre kampın yıldızı" Beşiktaş Slovakya kampını tamamladı, şimdi sırada Avusturya kampı var. Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi çalışmalarda en çok göze çarpan oyuncu Gökhan Töre... İzlemek için videoya tıklayınız...