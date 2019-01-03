Güneş rütbe düşürdü! Quaresma...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ricardo Quaresma olayına vefa yönünden bakan teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunu kazanmak ancak aynı zamanda sorunsuz bir performans istiyor. Tecrübeli hoca, bugün başlayacak Antalya kampında Portekizli futbolcu ile baş başa görüşecek ve son kez dikkatini çekecek.
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Beşiktaş’ta dün gündem yaratan kadro dışı kararlarının perde arkasında ilgi çekici gelişmeler var.
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Yönetime alacakları nedeniyle ihtar çeken Ricardo Quaresma, son anda kamp kadrosunda yer bulurken, teknik direktör Şenol Güneş’in bu duruma bir vefa olarak baktığı ancak hiçbir şeyin de eskisi gibi olmasına izin vermeyeceği öğrenildi.
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Buna göre, Güneş bugün başlayacak Antalya kampında Portekizli futbolcu ile özel bir görüşme yapacak ve hatalarını söyleyeceği oyuncusuna bundan sonraki beklentilerini de anlatacak.
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"KENDİNİ HAZIRLA"
Yıllardır bulunduğu takımda iyi işler yapan Quaresma’yı bir kalemde silip atmak istemeyen Güneş, onu kazanmak isterken, daha önceki sorunların bir daha gündemde olmasına ise izin vermeyecek.
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Güneş’in Antalya kampında Portekizli yıldıza, “Ligin ikinci yarısında yedek kalma ihtimalin büyük. Bunu bilerek ve kendini hazırlayarak takımda bulun. Yedek kaldığında sorun çıkarmaman gerekiyor. Oynamazsan da düzeni bozma. Sen ve senin gibi tecrübeli oyuncuların takınacağı tavırlar takımın bütününü etkiliyor” diyecek.
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HERKESE MESAJ
Öte yandan, Beşiktaş’ta alınan son kadro dışı kararları ve Quaresma uyarısının, bütün takıma mesaj olduğu belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş’in ligin ilk yarısındaki genel performanstan memnun olmadığı ve geçen yıllara göre yaşanan düşüşü göz önünde bulundurarak, ipleri sıkı tutmaya karar verdiği öğrenildi.
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Bu nedenle yüksek maliyetli futbolculardan bazıları kampa götürülmezken, diğer futbolculara da takıma yeni bir düzenin geldiği ve eski alışkanlıkları bırakıp, aldıkları ücretin karşılığını vermeleri gerektiği mesajı gönderilmiş oldu.
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Q7 VE LARIN SON ANDA KADRODA
Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili dün ilk bilgiler ortaya çıktığında Ricardo Quaresma ve Cyle Larin’in de kampa götürülmeyecekler arasında yer aldığı iddia edildi.
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Ancak bir süre sonra açıklanan kamp kadrosunda bu iki oyuncunun da yer aldığı görüldü. Siyah beyazlı yönetimin, yüksek maliyetleri nedeniyle Quaresma ve Larin’i de kadroya dahil etmemeyi düşündüğü ancak sonrasında şans tanımaya karar verdiği öğrenildi.
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Mesut'suz Arsenal farklı kazandı!
Premier Lig'de Mesut Özil'in forma giymediği maçta, Arsenal sahasında Fulham'ı 4-1 mağlup etti.