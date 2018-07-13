Güneş patlaması... 'Sakatsan niye geldin!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Tecrübeli hoca, yıldız futbolcuya sakatlığıyla ilgili çıkışırken, sözleri olay oldu...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş’ta sakatlığı ve teknik direktör Şenol Güneş’in tercihi nedeniyle Slovakya’daki ilk etap kampına götürülmeyen Alvaro Negredo ise 2. etap kampında yer alacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Güneş, İspanyol golcü için “Sakatlığı vardı yine de gelmiş… ‘Neden geldin sakat sakat’ dedim. ‘Denemek istiyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tecrübeli santrforun hatalarından ders çıkardığını ve kendisiyle ilgili büyük beklentileri karşılayamadığının farkında olduğu aktarıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Güneş daha önce yaptığı açıklamada Negredo’yu kadroda düşünmediğini açıklamıştı
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transfer çalışmalarına yönelik bir soruya, “Benim pek bilgim yok, gazetelerden okuyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz” diyen Güneş, “Kararları başkan veriyor, kampa gelecek. Elimizde iyi isimler var. Ekonomik duruma göre transfer yapacağız. Vagner Love iyi çalışıyor, zaten iyi de oyuncu. Ama güven kaybı yaşadı geldiğinde… Gökhan Töre de iyi çalışıyor. Biz burada onları hazırlamak durumundayız. Sahada göreceğiz hepsini” değerlendirmesinde bulundu. (Skor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Sakatlığın varsa neden kampa geldin?" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, isim vermeden Negredo'yu eleştirdi. Güneş, sakatlığı bulunan oyuncuların İstanbul'da kalması gerektiğini söyledi. İzlemek için videoya tıklayınız..