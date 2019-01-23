Güneş onay verdi! 'İstiyorsa gidebilir...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ara transfer döneminde takımın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel’i İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a gönderen Siyah-Beyazlılar, kulübün bir diğer önemli ismiyle daha yol ayrımına gelmişti.
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Bu gelişmenin ardından bir ayrılık durmunun yaşanması mümkün olabilir.
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Kara Kartal’da üst üste 4. sezonunu yaşayan Ricardo Quaresma, Beşiktaş’ın yaşadığı mali problemleri göz önünde bulundurarak bu konuda takıma yardımcı olabilmek için sözleşmesini fesh etme teklifinde bulunmuştu.
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Kara Kartal’dan yıllık 2 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki futbolcunun Siyah- Beyazlılar’daki geleceği, belirsizliğini koruyor... Kara Kartal’daki durumu Başkan Fikret Orman’la yapacağı görüşme sonrasında kesin olarak belli olacak deneyimli oyuncuyla ilgili teknik direktör Şenol Güneş de görüş belirtti.
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Güneş’in şartı belli...
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Ryan Babel’in ayrılmasının ardından Hollandalı futbolcunun boşluğunu; takımdaki isimlerden doldurma kararı alan Güneş’in, ek olarak Quaresma da giderse yönetimden yeni bir sol kanat alınmasını istediği bildirildi.
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Ryan Babel'in 2967 gün sonra yeniden Premier Lig'de sahaya çıktığı maçta, Fulham sahasında Tottenham'a 2-1 mağlup olmuştu...