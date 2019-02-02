Güneş kararını verdi! Kagawa...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cezalı olan Quaresma ve Burak’ın oynamayacağı maçta Şenol Güneş’in Kagawa’ya şans vermesi bekleniyor.
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İşte detaylar...
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Japon on numara forma giydiği takdirde Ljajic sola geçecek.
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Ligde son maçında evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurum ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Beşiktaş, bugün Antalyaspor’a konuk olacak. Antalya Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
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Cezalı olan Quaresma ve Burak’tan yoksun olan siyah beyazlılarda yeni transfer Shinji Kagawa da maç kadrosunda yer alıyor. Japon futbolcunun Antalyaspor karşısında en azından ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş, dün yaptırdığı taktik çalışmasında Kagawa’yı on numara pozisyonunda oynatırken, Ljajic’i sola çekti. Beşiktaş’ta, Dorukhan, Medel, Ljajic ve Dorukhan bugünkü maçta oynayıp sarı kart görmeleri halinde 21. haftadaki Bursaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Süper Lig’de 4 maçtır kazanamayan Antalyaspor’da sakatlıkları bulunan Celustka ve Diego oynamayacak.
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Antalya'da Şenol Güneş'in sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şu şekilde:
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Karius
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Vida
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Gökhan Gönül
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Mirin
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Caner
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Medel
12/18
Dorukhan Toköz
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Ljajc
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Lens
15/18
Güven Yalçın
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Mustafa Pektemek
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"İlk 11'de Güven oynamalı!"
Futbol yorumcusu Uğur Meleke Antalya - Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.