Güneş için olay sözler! 'Egolu ve elektrikli...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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- Bir takımın hücum gücünü değerlendirirken 3 kademede bakmak lazım. Takımın nasıl dizildiğine bakmak ilk şart. Topu doğru çevirmen gerekiyor. Asıl farkı belirleyen de ekstra yetenekler… Şenol Güneş takımlarında bu her zaman olur. Beşiktaş’ta eksik olan; geçmiş yıllarda olan yeteneği şu an yok. Larin, çalışkan ama Beşiktaş başka bir standarda alıştı. Kenarda Negredo dururken, O’nun oynaması ilginç.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Akhisar, son iki kupayı alan takım ve kendisine çok uygun bir hoca buldular. Safet Susic, kontra atak oynamayı sever. Beşiktaş ilk yarı mükemmel oynadı. Bu maçtan daha çok Beşiktaş’a övgü çıkar. Akhisar’ın golünde Necip’in hatasının sebebi bence yeşilin büyüsü… Necip, belki de yeşil formasından dolayı Seleznyov’u görmemiş olabilir. Tabi paniklemiş de olabilir. Toni Schumacher, forvetler kendisini görmesin diye yeşil forma giyerdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beşiktaş’ın hücumcu orta sahaya ihtiyacı var. Oğuzhan ve Tolgay’dan bu performans bekleniyor ama iki yıldır bunu yapamıyorlar. Bu kurla birlikte transferleri unutmak lazım. Yerli transferler yapmak lazım, yerli parayla transfer yapmak lazım. Emre Akbaba’ya 3 milyon Euro falan olmaz. Emre, Fransa doğumlu ama olmaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beşiktaş’ın iyi bir muhalefeti var, o yüzden divan toplantıları çok elektrikli geçiyor. Şenol Hoca ile yönetim arasında ara sıra gerilim oluyor. Şenol Güneş, yüksek egolu ve elektrikli bir insan. Şenol Hoca olmasa bu takım üst üste 2 yıl şampiyon olamazdı. Bunu duyan yönetim de kendisine pay çıkarmak istiyor. Onlar da egolu insanlar. Kriz durumlarında var olan krizler büyüyebilir. Yöneticilik bunu idare edebilme sanatıdır. Fikret Orman, Şenol hoca için 'Çalışanımız' diyorsa sorun var demektir. Çalışanı olduğunu söyleyeme gerek yok. Bunu söylemek; haddini bil demektir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Trabzonspor maça iyi başladı. Rodallega’nın kaçırdığı pozisyona kadar iyi oynadı. Ancak Başakşehir de tam kadro değildi. Başakşehir’de inanılmaz bir kadro derinliği var. Kimi oynatsan belli bir performans veriyor. Arda’dan verim alabilecekler mi onu merak ediyoruz. Ciddi bir yatırım çünkü. Trabzonspor’da yönetim, eski oyuncularıyla sürekli olarak kavga ediyor. Futbol dünyası kolay bir süreçten geçmiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe’nin orta sahasını mutlak olarak değiştirmesi lazım. Dört senedir Fenerbahçe’nin bir numaralı problemi budur. Bir tanesi Fenerbahçe’de oynar, Valencia’da da oynar. Bu orta sahanın önüne Messi’yi koysan iş yapamaz. Barış Alıcı, heyecandan ilk 15 dakikada kaybetmeyeceği topları kaybetti. Barış, dar alanda da iş yapacak beceriye sahip. Slimani’yi ekstra olarak beğeniyorum. Birçok oyuna uygun bir futbolcu. Ancak ne kadar hazır onu bilmiyorum. Çok iyi oyuncular, hazır olarak gelmediği zaman isteneni veremiyor. Bu ülkeye van Persie geldi… Yararlanılabildi mi? Hayır.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Gomis’in aldığı parayı Avrupa’da hiçbir takım vermez. Çin’de ve İngiltere’de transfer kapandı. Arap ülkelerinde durum nedir bilemiyorum. Gomis, mükemmel bir sezon geçirdi, O’nun kalmasını isterim. Belhanda ve Feghouli satılmasa da olur. Futbol açısından kalması lazım. Belhanda'ya biraz haksızlık ediliyor. Sneijder'in yerine geldiği için onun etkisi bekleniyor. Sneijder bana göre 2010 yılında dünyanın en iyi oyuncusuydu. Belhanda ise oynadığı takımlarda hiçbir zaman o takımın en iyi oyuncusu olmadı. (Ajansspor)