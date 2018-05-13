Güneş Buz'u eritti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazarlarımız İlker YASİN ve Rüştü REÇBER, Beşiktaş'ın Osmanlıspor galibiyetini kaleme aldılar...
Foto: Ajanslar
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Foto: Ajanslar
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İLKER YASİN: GÜNEŞ BUZ'U ERİTTİ
Beş yıl kadar önce Fikret Orman bir demecinde, “Niang hiç gündemimizde yoktu. Devre arası, ‘Türkiye’yi istiyorum’ diye bir tweet attı ve uygun olduğu için alındı” demişti. Özellikle bugünün dünyasında transfer çok ciddiyet ister. Beşiktaş artık o Beşiktaş değil. Ama daha yeni Lens’le, Vagner Love’la 4’er yıllık mukaveleler, Vida, Negredo ve Larin’le yapılan anlaşmalar, Beşiktaş’ın hedeflerine göre değil. Yeni sezon transferlerinde ince eleyip sık dokunmalı. Şampiyonlar Ligi şansını son maça taşımak isteyen Beşiktaş’la kümede kalma hesabını son maça bırakmak isteyen Osmanlı’nın mücadelesinde Güneş, Buz’u eritti. İlk yarı İrfan Buz dominanttı, ikinci yarı Güneş ışığına ışık kattı ve Buz’u ateşin de ateşine attı.
Foto: Ajanslar
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EKSİKLERE RAĞMEN
5 savunmacıdan, 4’ü yok. Ortada Atiba, hücumda Quaresma ve Negredo yok. Ligi 4. bitirmesi hâlinde Avrupa Ligi’ne 26 Temmuz’da ve 3. turdan başlayacak Beşiktaş’ın bu erken sezon açılışına ne Güneş, ne futbolcular, kimse razı olmayacak. Ama son hafta mucizeler olmazsa görünen tablo bu... İki takım da kazanmak istiyordu. Beşiktaş, Necip’i sol bek oynatarak, Lens ve Larin’i ilk 11’e koyarak Osmanlı’yı kontraya zorladı. Beşiktaş savunması arkasına iyi toplar atan Osmanlı, Medel’i 2 pozisyon hatasına zorlayınca, Serdar 2 gol attı. Güneş ikinci yarı uyandı.
Foto: Ajanslar
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Necip’i ortaya, Lens’i savunmanın soluna, Pektemek ve Love’ı hücum alanına katarak mutlak galibiyet resmi çizdi. Oyun bir o kalede bir bu kalede oynanmaya başladı. İki takım da lehine çevirebilirdi. İkinci yarı bu değişikliklerle Oğuzhan’ın orta sahada, Lens’in savunmada ve Pektemek’in hücum bölgesindeki performansları arttı. Beşiktaş bu yılı 3 kupada yarışmanın baskısı ve stresle başa çıkamama sonunda kaybetti. Maçın kırılma anı Beşiktaş’ın Love’ı oyuna sokarken, Osmanlı’nın en tehditkâr oyuncusu Aminu’yu oyundan çıkarmasıydı. Osmanlı’nın işi artık mucizelere bağlı...
Foto: Ajanslar
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MAÇIN ADAMI: Şenol Güneş
Amacın mutlak kazanmak olduğuna ikinci yarıda inanınca aldığı riskler, futbolcu yerleri ve isimleriyle oynayarak maçın Beşiktaş’a dönmesini sağladı.
Foto: Ajanslar
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RÜŞTÜ REÇBER: BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ OLDU
HEDEFE oynayan takımlar yarıştan kopunca kalan maçlarda toparlanıp motive olması gerçekten güçtür. Hele ki yakalamaya çalıştığı takımlar kendisinden önce oynamış ve kazanmış ise bu işleri sahada daha da zorlaştırır. Beşiktaş’ta dün o kadar fazla eksik vardı ki takımın balansı da zaten maç öncesi bozuktu. Her ne kadar Ümraniye’de beraber vakit geçirseler de saha birlik olmak bambaşkadır. Yetmedi, bir de Osmanlıspor’un can derdinde olması, bunun tuzu biberi oldu Rakibin belki de son hamlesiydi bu maç.
Foto: Ajanslar
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Öyle ki maça da golle başladılar zaten. Beşiktaş savunmasının arkasına iyi sarkan Serdar’ın attığı gol takımına hem direnç gücü hem de moral sağladı, Ayrıca bu gol belki maç önce kafalarındaki ‘Acaba kazanabilir miyiz’ şüphesini gerçekliğe dönüştürdü. Evet, golü erken de yese, eksikleri de olsa Beşiktaş bir kalitesinin olduğunu kalan dakikalarda sahada hissettirdi. Tabii ileride topla oynarken geride de kontrolü elden bırakmamaları gerekiyordu. Aslında işin zor tarafı da buydu çünkü Osmanlıspor’un oyun şekli hızlı hücum üzerineydi. Beşiktaş topa sahip oldu ama pozisyon üretme sorun yaşadılar ve sert Osmanlı defansını aşmakta çok zorlandılar.
Foto: Ajanslar
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TEMPOLU MAÇ
İKİNCİ yarı bu sefer golle başlayan takım Beşiktaş’tı. Bu gol maçın temposuna ve heyecanına katkı yaptı. Seyir zevki yüksek dakikaları beklemeye başladık derken Mustafa bizi haklı çıkardı. Beş dakika içerisinde gelen goller Osmanlı için işleri tam tersine döndürdü. Fakat Serdar’ın ikinci golü şoktan çıkmalarını sağladı. Maç ikinci yarı orta sahaların rahat geçildiği bir hal aldı. Bunun sebebi de iki takımın da kazanmak için sahada olmasıydı. İzleyenlerin ve oynayanları zevk aldığı oyunda sonuç Beşiktaş’ın istediği gibi oldu.
Foto: Ajanslar
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Maçın adamı: Serdar Gürler
SAHA içerisinde tüm gücünü veren, sonucu kabul etmeyen ve bunu da oyunuyla ve attığı gollerle ispatlayan bir futbolu vardı. Ancak çabası mağlubiyetin önüne geçemedi.