Haber Giriş: 17 Ocak 2020 - 07:53,
Güne damga vuran son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu hafta sonu başlayacak lig maçları öncesi dört büyüklerle birlikte Anadolu kulüpler transferde gaza bastı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri...
Yeni stoper Premier Lig'den
Murillo’yu Celta Vigo’ya kaptıran, Mert Çetin transferinde henüz ilerleme kaydedemeyen Galatasaray, rotayı İngiltere’ye çevirdi. Daha önce de adı Galatasaray’la anılan Arsenal’in Alman savunma oyuncusu Mustafi için girişimler başlıyor.Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sezonu kapatan Luyindama’nın yerine acil stoper arayan Galatasaray’da rota değişti. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de transfer gündemine gelen Shkodran Mustafi’yi gözüne kestirdi.Listedeki isimlerden Jeison Murillo’yu Celta Vigo’ya kaptıran, Mert Çetin transferinde ise henüz ilerleme kaydedemeyen Galatasaray Yönetimi, bu sezon Arsenal’da fazla forma şansı bulamayan Mustafi için girişimleri başlatıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Premier Lig’de sadece 3 maça çıkabildi. Daha önce Galatasaray’a gelmeye sıcak bakan Alman stoperin kiralanması amacıyla, Arsenal’le görüşmeler başlayacak.Süre alamamaktan şikayetçi1.84 boyundaki savunmacı, 20 kez Alman Milli Takımı’nın formasını giydi. Sampdoria ve Valencia’da gösterdiği başarılı performansın ardından, 30 Ağustos 2016’da 41 milyon Euro’ya Arsenal’a transfer olan Mustafi, özellikle bu sezon ciddi anlamda düşüş yaşıyor. Süre alamamaktan şikayetçi olan ve kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli stoper, yeni bir maceraya atılmaya hazır durumda. Galatasaray da bu fırsattan faydalanarak transferi bitirmek istiyor. (Fanatik)
Yusuf Yazıcı'nın kaptanı geliyor
Trabzonspor stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken Fransa'nın Lille takımından ayrılması gündemde olan Adama Soumaoro gündeme geldi.Lille'in kaptanı olan 27 yaşındaki Fransız stoperin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılması için hem kulübüne hem de oyuncunun kendisine teklif yapıldı. Ancak maliyetler nedeniyle bu transferi gerçekleştirmekte zorlanan Fırtına harcama limitine takılmamak için çalışmalarını sürdürüyor.FESİHLERİ BEKLENİYORTrabzonspor'da Fernandes ve Avdijaj'ın sözleşmelerinin fesih edilmesi için geri sayıma geçildi.8 MAÇTA FORMA GİYDİLille'in kaptanı Adama Soumaoro bu sezon 8 maçta forma giydi. 1 gole imza attı. (Takvim)
Beşiktaş menajerine son teklifini yaptı
Beşiktaş, 18 yaşındaki oyuncu Ajdin Hasic ile ilgili olarak yaşanan imza parası krizini çözmek için harekete geçti. Eski yönetimin 2 milyon Euro imza parası üzerinden yaptığı sözleşmeyi revize etmek isteyen siyah-beyazlılar, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e "Gelecek sezon ödemek şartıyla 700 bin Euro verelim" teklifinde bulundu.Beşiktaş'ın, geçen sezonun devre arasında, Dinamo Zagreb'in sözleşme hatasını değerlendirerek kadrosuna kattığı Ajdin Hasic'te yaşanan imza parası krizi devam ediyor. Eski yönetimin 2 milyon Euro imza parası üzerinden yaptığı mukaveleyi revize etmek isteyen Beşiktaşlı idareciler, orta saha oyuncusunun menajerine son teklifini yaptı.31 Ocak'a kadar sözleşmede belirtilen maddeyi çözüme kavuşturması gereken kulübün, 18 yaşındaki orta saha için "700 bin Euro verelim, bunu da gelecek yıl ödeyelim" dediği ifade edildi. Sorun çözülmezse Beşiktaş oyuncudan vazgeçecek. Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı'nın 18 yaşındaki Boşnak futbolcu için olumlu rapor verdiği ve antrenmanlardaki performansından son derece memnun kaldığı belirtildi. (Sabah)
Bernard Mensah, Galatasaray yolunda
Galatasaray, Kayserispor'un kadro dışı bıraktığı Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın transferi için Kayserispor ile temaslarını yoğunlaştırdı. Kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak transfer için devreye girdi. Sarı kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncu için Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir'in yanı sıra 2 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı öğrenildi.Galatasaray'da Bernard Mensah defteri yeniden açıldı. Sarı-kırmızılı ekip son dönemde stoper transferi üzerinde yoğunlaşırken Kayserispor'un aldığı karar Cimbom'da gözleri yeniden Ganalı orta sahaya çevrildi. Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz yaptığı yazılı açıklamada, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle 25 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakıldığını belirtti. Daha önce de alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Bernard Mensah'ın serbest kalması gündeme gelmiş ancak taraflar sorunu çözmüştü.ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ10 numara olarak beklentileri karşılayamayan Belhanda'ya alternatif arayan Galatasaray, Mensah için yeniden Kayseri ile temaslara başladı. Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın transferinde önemli rol oynayan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Mensah için de devreye girerken Kayserispor'a Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'in yanı sıra 2 milyon euro da para teklif ettiği bildirildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bu öneriye sıcak baktığı ve kendi yönetim kurulunda görüştükten sonra Galatasaray'a yanıtını vereceği ifade edildi. (Fotomaç)
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