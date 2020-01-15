Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 08:54,
Güne damga vuran son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu hafta sonu başlayacak lig maçları öncesi dört büyüklerle birlikte Anadolu kulüpler transferde gaza bastı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri...
Transfer döneminin bitimine kısa süre kalan takımlar gaza bastı. Günün en çok konuşulan transfer haberleri şöyle;
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FENERBAHÇE'DE BERİSHA SESLERİ
Avusturya basını, Fenerbahçe’nin Salzburg’da forma giyen Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha’ya talip olduğunu iddia etti. Hatta oyuncunun Fenerbahçe için İstanbul'da olduğu konuşuluyor. 21 yaşındaki Berisha, bu sezon kiralık oynadığı Altach’ta 17 maçta 7 gol attı, 5 asist yaptı.
DİAGNE ORTADA KALDI
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne'de son dakika gelişmesi... Galatasaray’ın sezon başı bonuslarla birlikte 13 milyon Euro’ya transfer edip sezon başında Club Brugge’e 3.5 milyon Euro’ya kiraladığı Mbaye Diagne, büyük hayal kırıklığı yaşıyor.Belçika kulübünde kadro dışı kalınca Galatasaray’a dönmeye hazırlanan, ancak hocası Fatih Terim’den veto yiyen Diagne, şu sıralarda kara kara geleceğini düşünüyor. Brugge’ün kadroya geri almayı düşünmediği Senegalli golcü, bir an önce başka bir takıma transfer olmak istiyor. (Fanatik)
ŞAŞIRTAN ATİBA TEKLİFİ
Transferde Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limiti nedeniyle Boyd ve Lens gibi oyuncuları elden çıkarıp bütçe oluşturmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, istediği teklifi hiç beklemediği bir oyuncusu için aldı.36 yaşında olmasına rağmen performansıyla gençlere taş çıkartan Atiba Hutchinson'a Kanada Ligi'nden bir kulüp talip oldu ve siyah-beyazlılara 700 bin dolar bonservis bedeli önerdi. Ancak Atiba'yı satmayı kesinlikle düşünmeyen yönetimin teklifi anında reddettiği öğrenildi.Atiba'nın da Beşiktaş'ta mutlu olduğu, ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi. Kanadalı yıldız, bu sezon 15 resmi maça çıkarken, orta sahadaki başarılı futbolunun yanı sıra hücuma 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. (Sabah)
BEŞİKTAŞ VE FENER KARŞI KARŞIYA
Beşiktaş, transfer listesindeki isimlerden biri olan Papiss Cisse için ezeli rakibi F.Bahçe ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'de ilk yarı itibariyle gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Papiss Cisse, şu ana kadar ligde 15 maçta rakip fileleri tam 12 kez sarsmayı başardı. Alanya'daki ikinci sezonunu geçiren Cisse, toplamda 42 mücadelede takımı adına 27 kez gol sevinci yaşadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki futbolcu için F.Bahçe'de de çok ısrarcı. (Fotomaç)
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