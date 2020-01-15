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Futbol
Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 08:54, /

Güne damga vuran son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu hafta sonu başlayacak lig maçları öncesi dört büyüklerle birlikte Anadolu kulüpler transferde gaza bastı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri...

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Transfer döneminin bitimine kısa süre kalan takımlar gaza bastı. Günün en çok konuşulan transfer haberleri şöyle;

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FENERBAHÇE'DE BERİSHA SESLERİ

Avusturya basını, Fenerbahçe’nin Salzburg’da forma giyen Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha’ya talip olduğunu iddia etti. Hatta oyuncunun Fenerbahçe için İstanbul'da olduğu konuşuluyor. 21 yaşındaki Berisha, bu sezon kiralık oynadığı Altach’ta 17 maçta 7 gol attı, 5 asist yaptı.

3DİAGNE ORTADA KALDI

DİAGNE ORTADA KALDI

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne'de son dakika gelişmesi... Galatasaray’ın sezon başı bonuslarla birlikte 13 milyon Euro’ya transfer edip sezon başında Club Brugge’e 3.5 milyon Euro’ya kiraladığı Mbaye Diagne, büyük hayal kırıklığı yaşıyor.Belçika kulübünde kadro dışı kalınca Galatasaray’a dönmeye hazırlanan, ancak hocası Fatih Terim’den veto yiyen Diagne, şu sıralarda kara kara geleceğini düşünüyor. Brugge’ün kadroya geri almayı düşünmediği Senegalli golcü, bir an önce başka bir takıma transfer olmak istiyor. (Fanatik)

4ŞAŞIRTAN ATİBA TEKLİFİ

ŞAŞIRTAN ATİBA TEKLİFİ

Transferde Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limiti nedeniyle Boyd ve Lens gibi oyuncuları elden çıkarıp bütçe oluşturmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, istediği teklifi hiç beklemediği bir oyuncusu için aldı.36 yaşında olmasına rağmen performansıyla gençlere taş çıkartan Atiba Hutchinson'a Kanada Ligi'nden bir kulüp talip oldu ve siyah-beyazlılara 700 bin dolar bonservis bedeli önerdi. Ancak Atiba'yı satmayı kesinlikle düşünmeyen yönetimin teklifi anında reddettiği öğrenildi.Atiba'nın da Beşiktaş'ta mutlu olduğu, ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi. Kanadalı yıldız, bu sezon 15 resmi maça çıkarken, orta sahadaki başarılı futbolunun yanı sıra hücuma 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. (Sabah)

5BEŞİKTAŞ VE FENER KARŞI KARŞIYA

BEŞİKTAŞ VE FENER KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş, transfer listesindeki isimlerden biri olan Papiss Cisse için ezeli rakibi F.Bahçe ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'de ilk yarı itibariyle gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Papiss Cisse, şu ana kadar ligde 15 maçta rakip fileleri tam 12 kez sarsmayı başardı. Alanya'daki ikinci sezonunu geçiren Cisse, toplamda 42 mücadelede takımı adına 27 kez gol sevinci yaşadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki futbolcu için F.Bahçe'de de çok ısrarcı. (Fotomaç)

61 MİLYON EUROLUK TRANSFER

1 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Nagatomo, İtalya'ya dönüyor. Aslan'ın İnter'den transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Bologna ile anlaşma sağladı. Galatasaray, bu transferden de oyuncunun alacaklarına karşılık 1 milyon Euro bonservis elde ederek, bunu yeni takviyelerde kullanmak istiyor. (Sabah)

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FALCAO'NUN YERİNE RUS GOLCÜ

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Rus oyuncu Dzyuba da kontratı bitecek golcüler arasında yer alıyor. 2015 yılında Zenit'e katılan 31 yaşındaki forvet, 165 maçta 65 gol atarken, milli formayla 42 maçta 24 kez ağları sarstı.Gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'ın sezon sonu için Rus golcü ile temasa geçeceği ve Falcao'nun yanına bu ismi transfer edeceği iddia edildi.

8ONAZİ DENİZLİYE

ONAZİ DENİZLİ'YE

Transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, transferde bombayı patlattı. beIN Sports'ta yer alan habere göre Horozlar, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi'yi kadrosuna kattı. Onazi'nin alacaklarına karşılık sözleşmesin feshedileceği ve Nijeryalı futbolcunun resmen transferinin açıklanacağı öğrenildi.

9FİLİP NOVAKIN ALTERNATİFİ BULUNDU

FİLİP NOVAK'IN ALTERNATİFİ BULUNDU

Transferde İngiliz basını Trabzonspor için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İngiltere Championship’te Reading forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sol bek Tyler Blackett için Bordo-Mavililer’in devrede olduğu yazıldı.Ligin ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer, şimdiye kadar sadece Stoke City’den Badou Ndiaye’yi kiraladı. Karadeniz ekibinin transferde sessiz kaldığı bu dönemde ise Ada basını flaş bir iddia ortaya attı. İngiltere Championship’te Reading forması giyen Tyler Blackett ile Karadeniz ekibinin ilgilendiği öne sürüldü. Ayrıca haberde 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu transferin çok uygun bir maliyet ile gerçekleşebileceği bilgisine de yer verildi.Novak henüz imzalamadıBu sezon 12 maçta forma giyen ve 2 asist yapan Blackett, daha önce İngiltere Milli Takımı’nın alt yaş gruplarında görev yapmıştı. Öte yandan Filip Novak’ın da halen yeni sözleşmeyi imzalamamış olmaması nedeniyle Blackett için Trabzonspor’un, önümüzdeki günler içerisinde somut adımlar atabileceği öğrenildi. (Fanatik)

10GALATASARAYA MURİLLO ŞOKU

GALATASARAY'A MURİLLO ŞOKU

Aslan'da Murillo'da sıcak bir gelişme yaşanıyor. Tuttomercato'da yer alan habere göre, İspanya La Liga'yı tanıdığı için Celta Vigo'da oynamak isteyen Murillo'nun Galatasaray'ı tercih etmediği ve Celta'da forma giyeceği öne sürüldü.Aslan'da Murillo'da sıcak bir gelişme yaşanıyor. Tuttomercato'da yer alan habere göre, İspanya La Liga'yı tanıdığı için Celta Vigo'da oynamak isteyen Murillo'nun Galatasaray'ı tercih etmediği ve Celta'da forma giyeceği öne sürüldü.Murillo'dan gelen haberin Fatih Terim'i üzdüğü gelen bilgiler arasında..(Takvim)

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