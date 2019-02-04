Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gündeme bomba gibi düştü! Güneş ve istifa kararı...
Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Şenol Güneş'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı gündeme getirdi....
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Tayfun Bayındır, Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 6-2 yendiği maçın ardından CNN TÜRK'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.
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Bayındır, "Bugünün, bu sabahın dedikodusu. Şenol Güneş'in bu maçtan sonra istifa edeceği yönündeydi. Gerekçesini tam bilmiyorum. Beşiktaş muhabirleri dünden beri bu konudan haberdardı..."
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"Bu dedikodu doğru mudur bilmiyorum. Ama 6-2'lik skor ve performans belki bu istifayı ötelemiştir. Şenol Güneş'le ilgili bu tür değerlendirmenin çıkıyor olması bile önemli bir konu." dedi.
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ŞENER İÇİN G.SARAY DEVREDEŞener Özbayraklı'nın menajeriyle uçakta karşılaştığını belirten Bayındır, "Ankara'dan ayın 30'unda gelirken yanıma akşam bir bey oturdu. Şener'in menajeriymiş. Konuşmasından Tolgay Şener takası sırasında Galatasaray'ın da daha önce devreye girdiğini çıkardım." diye konuştu.
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QUARESMA KARARI YÖNETİMİN Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ricardo Quaresma ile ilgili kararı yönetimin vereceğini söyledi. Güneş ayrıca Tolgay Arslan ile arasında bir sorunun olmadığının altını çizdi.Ortaya konan oyundan memnun olduğunu belirten Güneş, şu açıklamaları yaptı:
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Daha fazla atabilirdik. Daha fazla da yiyebilirdik. İlginç bir maç oldu. İkinci yarıya durgun başladık, kötü de bir gol yedik. Sonra rakip daha çoşkulu oynadı. Sonradan gol bulmamız, Kagawa'nın 2 gol atması maçı koparttı. Genel olarak memnunuz, mutluyuz, kazanmak önemliydi. Geçen haftaki 2 puanda moralimizi kaybetmiştik. Bugün o morali geri aldık. Puan kaybını henüz gidermiş değiliz.
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Futbol böyle bir şey, bir bakarsınız sahada tam oynarsınız gol atamazsınız. Bir bakarsınız ayağınıza gelen ilk top gol olur. Zaten oyuncunun kalitesi belli. Başarılarını ve katkılarını bekliyoruz. Diğer oyuncular da çok gayretli çalıştılar. Mühim olan maça daha iyi konsantre olmak.Karar mercisi olarak, burada olanları oynattık. Gidip gelme konusu benim verebileceğim bir karar değil şu anda. Burak'la birlikte idman yapıyor. Haftaya ne olur bilmiyorum. Burak ve Quaresma cezalı olduğu için oynamadı, haftaya bakacağız ama Quaresma'nın iki maç cezası var."
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"İlginç bir maç oldu"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 6-2 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Goller ve sonraki pozisyonlar ilginç bir maç oldu. Daha fazla gol atabilir ve yiyebilirdik. Lig bir maraton kimin ne yapacağı belli değil” dedi.
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“Lig bir maraton kimin ne yapacağı belli değil” Maçta emek vererek karşılığının alınmasının güzel bir sonuç olduğunu ifade eden Güneş, “Ama ilginç bir hafta önce de farklı yenebilirdik. Burada yendik. Sezonun ilk yarısında Antalya maçında 3-2 kaybettiğimizde daha rahat kazanmamız gerekirdi. Burada kazandık. Antalyaspor da güzel işler yaptı. İlk yarı puanlar aldı. Lig bir maraton kimin ne yapacağı belli değil. Onlarında iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum. Burada iyi bir taraftar ve iyi bir saha var. Bu takımın ligde kalmasını değil başarılı olmasını isterim. Antalya’ya futbol yakışıyor. Lig’de her takımın sıkıntıları var. Bizim için de yarışma tutunma adına önemli bir sonuç oldu. Geçen hafta kaybettiğimiz puanı geri getiremedik ama kaybedilen morali geri getirdik. Daha moralli olduk. Haftaya Bursa maçı ile daha iyi bir çıkış yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.
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"Tolgay'ı seviyorum"Tolgay Arslan’ın veda mesajında kendisine teşekkür etmemesi ve arma ile ilgili açıklamasıyla ilgili soru üzerine Şenol Güneş, Tolgay'ın yaklaşık iki ay takımla birlikte olmadığını söyledi.Tolgay’ın iyi bir insan olduğunu dile getiren Güneş, konuşmasını şöyle tamamladı:“Tolgay’ın iyi düşünceleri var. Bunları bazen yanlış kullansa bile takımı adına savaşan bir oyuncu. Bana teşekkür etmesine gerek yok. Olmayan şeyden sorun çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunlar çirken şeyler, yapmayın. Tolgay'la düğünde görüştük, sorun yok. Oyuncumu seviyorum. Gidene de üzülürüm, gelene de sevinirim. Ama gidenin de başarılı olmasını isterim. Tolgay'ın da gittiği takımda başarılı olacağına inanıyorum. Onu seviyorum, bütün oyuncularımı seviyorum, hatalarıyla sevaplarıyla. Gülü seven dikenine katlanır. Gülü değerli kılan o dikenidir. Dikensiz gül istiyorsunuz, hiçbir yerde yok.”