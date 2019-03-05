Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Karadeniz Gazetesi / Fotoğraf: DepoPhotos / Hürriyet Arşiv
05 Mart 2019 - 15:32,
Gündeme bomba gibi düştü! Futbolu bıraktığını açıklayan Onur Kıvrak...
Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Onur Recep Kıvrak'tan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar...
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Geçtiğimiz aylarda futbolu bıraktığını duyuran Onur Kıvrak'ın, bordo-mavili takımı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na şikayet ettiği haberleri ortalığı kızıştırmıştı...
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Kıvrak, gündemle ilgili Trabzon yerel gazetesi Karadeniz Gazetesi'ne açıklamalar yaptı. İşte o sözler...
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3 yıl önceden alacağım var: 3,5 milyon. Trabzonspor’u arayıp 'Bana paramı verin' diyemem. 3 yıl içerisinde bana 1 veya 2 milyon avro verildi. 2 milyon 650 bin avro alacağım var.
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Trabzonspor’u UCK’ya şikâyet etmedim. Oynamadığım sürenin parasını nasıl alıp da kulübü şikâyet edeyim? Avukatımda benim imza yetkim var. İşi yasallaştırdı. Böyle bir şey yapsam Trabzonspor’dan ayrılırken yönetimin bana yaptığı teklifi kabul etmez, boşa düşerdim. İstediğim yere de giderdim veya boşta kalırdım, paramı takır takır alırdım.
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ADAMLIK YAPTIMTrabzonspor’a adamlık yaptım. Transfer yasağı koydurmadım. Avukatım beni aradı, 'Verdiğimiz süre doluyor, bir saat sonra boşa düşüyorsun. Bir senede alamadıklarını alabilirsin' dedi. Bunu kabul etmedim.
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Trabzonspor yönetimi ile anlaşma yaptım, buna uydum. İçeride olan paramı yasallaştırmak için de avukatım geçmişte alacaklarım olan parayı (hani başkanımız Ağaoğlu'nun, 'Onur 3 yıldır parasını alamıyor' dediği parayı) resmiyete döktü. Yasal hakkımı kullandım.
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iHANET ODAKLARI VARTrabzonspor’da oynarken beni vatan haini ilan ettiler. 'Maç sattı' dediler. Şimdi diyorlar ki 'Trabzonspor’a zarar verilmesin diye gençleri oynatıyoruz'.
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Trabzonspor’a o kadar zarar veren insanlar var ki kulübün içerisinde, sahte sosyal medya hesapları kullanıp millete servis yapan kişiler bunlar. Niye günahsız insanları bu kulüpten dışladılar?
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Benim adımı kullanıp gündem değiştirmesinler. Benim üzerimden prim yapmasınlar. Zamanı geldi mi bir ulusal televizyona çıkıp doğruları anlatacağım.
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Trabzonsporlu Senegal göçmeni saat satıcısı İbrahim Sene’nin ilginç hikayesi... (VİDEO)