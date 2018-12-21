Gündem yaratan iddia! Fabregas...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki yıldız futbolcu için Sarı Lacivertli kulübün harekete geçtiği iddia edilmişti.
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Ocak ayından itibaren istediği kulüple transfer görüşmesi yapabilecek olan Fabregas da daha fazla süre almak istediğini söyleyerek gelecek tekliflere açık olduğunu belirtmişti.
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Oyuncuyla yakından ilgilendiği öne sürülen bir başka kulüp ise İtalyan devi Milan'dı. Ara transferde kadrosunu bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek istediği ifade edilen Milano ekibinin Fabregas transferi için Fenerbahçe'nin en büyük rakibi olduğu söyleniyordu.
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Konuyla ilgili olarak bugün İtalyan basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Corriere della Sera gazetesi, Milan Sportif Direktörü Leonardo'nun Fabregas'a resmi teklifte bulunduğunu öne sürdü.
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Buna göre Milan, İspanyol yıldıza yıllık 4 milyon euro artı bonuslardan oluşan 2,5 yıllık br teklifte bulundu. Oyuncuyla yakından ilgilendiği öne sürülen bir başka kulüp ise İtalyan devi Milan'dı.
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