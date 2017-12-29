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Gülüyorken bir anda yumruklar konuştu!
Futbol
Gülüyorken bir anda yumruklar konuştu!
Eski UFC dövüşçüsü
Manel Kape
ile
Ian McCall
,
Rizin FF 8
etkinliğinin resmi tartımında birbirlerine girdi.
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 10:00
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 10:00
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 10:00
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 10:00
1 / 7
Rizin FF 8 etkinliğinin resmi tartımında iki dövüşçü birbirine girdi.
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 10:00
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 10:00
2 / 7
Eski UFC dövüşçüsü Manel Kape, Rizin FF 8 etkinliğinin tanıtımında rakibi Ian McCall hakkında konuşuyordu.
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 10:00
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 10:00
3 / 7
Manel Kape'nin rakibi Ian McCall ise yapılan konuşma sırasında gülmeye başladı.
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 10:00
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 10:00
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Bu duruma sinirlenen Manel Kape, Ian McCall'ın kafasına vurdu.
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 10:00
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 10:00
5 / 7
Ian McCall da bu duruma karşısında sessiz kalmadı ve yumruğunu Manel Kape'ye salladı.
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 10:00
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 10:00
6 / 7
İki dövüşçü birbirine girerken araya giren görevliler kavgayı güçlükle ayırdı.
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 10:00
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 10:00
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Manel Kape
Ian McCall
Rizin FF 8
Dövüş
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