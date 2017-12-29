« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Gülüyorken bir anda yumruklar konuştu!
Futbol

Gülüyorken bir anda yumruklar konuştu!

Eski UFC dövüşçüsü Manel Kape ile Ian McCall, Rizin FF 8 etkinliğinin resmi tartımında birbirlerine girdi.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 7

Rizin FF 8 etkinliğinin resmi tartımında iki dövüşçü birbirine girdi.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 7

Eski UFC dövüşçüsü Manel Kape, Rizin FF 8 etkinliğinin tanıtımında rakibi Ian McCall hakkında konuşuyordu.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 7

Manel Kape'nin rakibi Ian McCall ise yapılan konuşma sırasında gülmeye başladı.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 7

Bu duruma sinirlenen Manel Kape, Ian McCall'ın kafasına vurdu.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 7

Ian McCall da bu duruma karşısında sessiz kalmadı ve yumruğunu Manel Kape'ye salladı.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 7

İki dövüşçü birbirine girerken araya giren görevliler kavgayı güçlükle ayırdı.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 7
Manel KapeIan McCallRizin FF 8Dövüş

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER