Güle güle Belhanda! G.Saray 10'u getiriyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray aradığı 10 numarayı Rusya'da yapılan Dünya Kupası turnuvasında buldu.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Beklentilerin altında kaldığı iddia edilen ve maçta takıma yön veren özelliğinin eksik kaldığı söylenen Younes Belhanda'nın takımdan gönderileceği öne sürülürken yerine gelecek ismin de belirlendiği kaydedildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Dünya Kupası'nda Senegal maçındaki performansıyla Kolombiya'ya turu getiren yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar...
Fotoğraflar: Ajans
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Cimbom, geçen sezon River Plate'te görev yapan Juan Fernando Quintero'yu kiralamak için Porto kulübü ile temasa geçti. Portekiz kulübü de teklife sıcak bakıyor.
Fotoğraflar: Ajans
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RUSYA'DA GÖRÜŞÜLECEK
Juan Fernando Quintero'yu ikna etmek için Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Rusya'ya gideceği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Teknik Direktör Fatih Terim, duran toplarda ve uzaktan şutlarda başarılı olan futbolcunun mutlaka alınmasını istediği bildirildi. Sarı-kırmızılılar, deneyimli oyuncuya Dünya Kupası bitiminde imza attırmaya kararlı.
Fotoğraflar: Ajans
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JAPONLARI BARAJ ALTINDAN AVLAMIŞTI
Dünya Kupası'nda Japonya ile karşılaşan Kolombiya, mücadelenin 38. dakikasında kazanılan frikikte topun başına geçen Quintero, barajın altından yaptığı akıl vuruşla topu filelerle buluşturmayı başardı. (Star)
Fotoğraflar: Ajans
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Galatasaraylılar dikkat! Transfer listesinde yer alan Ahmed Musa, Badou Ndiaye ve Jason Denayer konusundaki son gelişmeleri muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...