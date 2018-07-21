Güçlerini birleştirdiler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr. ve ünlü model Emily Ratajkowski Instagram'dan fotoğraflarını paylaştılar...
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Bir markanın reklamı için aynı projede bir araya gelen ikilinin fotoğrafını görenler büyük sürpriz yaşadı.
Foto: Instagram
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Sosyal medyayı aktif kullanan Neymar, kız arkadaşı Bruna Marquezine, annesi ve kızkardeşinden başka hiçbir kadınla olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmamıştı.
Foto: Instagram
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FUTBOL İLE İÇ İÇE
Futbol kulüplerinin formasıyla poz vermek, ünlüler için son dönemin modalarından oldu. Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski ise son fotoğrafıyla gündem yarattı. İtalya Serie A Kulüpleri'nden Roma, Ratajkowski'nin Roma formalı bir fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaşınca babası onu ele verdi. Güzel mankenin babası John Ratajkowski, onun Juventus formalı bir fotoğrafını paylaşarak, "Acaba hangi takımı tutuyor" notunu düştü.
Foto: Instagram
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Roma formasıyla poz veren Emily, 2017 yılında Juventus forması ile fotoğrafı çıktı. Yıldız kalecileri Alisson'u 75 milyon Euro'ya Liverpool'a satan Romalılar, daha güzel bir transfere kavuşmuş oldu.
Foto: Instagram
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18,5 milyon Instagram takipçisi bulunan Ratajkowski, Romalılar'ın idolü oldu. Hangi takımı tutarsa tutsun, Emily'yi Roma'da sıcak bir karşılama bekliyor.
Foto: Instagram
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Sosyal medyada paylaşımları binlerce etkileşim alan ünlü modelin fotoğrafları büyük ilgi uyandırıyor...