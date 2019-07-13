Guardiola'nın planı ortaya çıktı! Türk yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Trabzonspor forması altında sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine giren Abdülkadir Ömür için yeni bir iddia geldi.
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Genç yıldız hakkında Portekiz basınında çarpıcı bir haber yer aldı.
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Abola gazetesi, Bordo mavili ekibin genç yeteneğinin önümüzdeki sezon Sporting Lizbon'da top koşturabileceğini yazdı.
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Haberde bu transferde Manchester City'nin Lizbon kulübüyle işbirliğine gideceği belirtilirken, 20 yaşındaki yıldız futbolcunun ilk aşamada Premier Lig şampiyonunda forma giymesinin kolay olmadığı ifade edildi.
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Manchester City’nin dünya çapında genç oyuncu avında olduğu ve parlamaya yüz tutan oyuncuları listelediği belirtilen haberde, Abdülkadir’in bu listenin başında olduğu dile getirildi.
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Pep Guardiola'nın yakından takip ettiği Abdulkadir'in gelişimi için Sporting Lizbon'u ideal bir kulüp olarak gördüğü ve genç yıldızın bir ya da iki sezon Portekiz'de kiralık olarak forma giyebileceği kaydedildi.
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Sporting Lizbon'un Trabzonspor yönetimine yaptığı 9 milyon Euro'luk teklif geri çevrilirken, Manchester City'nin de finansal desteğiyle bonservis bedeli için ödenecek rakamın 20 milyon Euro'ya ulaşabileceği bildirildi.
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İngiliz ekibi daha önceki yıllarda bir başka genç yıldızımız Enes Ünal'ı 18 yaşında iken 4.4 milyon euro bedelle Bursaspor'dan transfer etmişti.
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Transferin ardından Enes'i pişmesi için sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente kulüplerine kiralamıştı.
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Roma ve Monaco kulüpleri de milli yıldız için Trabzonspor'un kapısını çalmıştı.
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Genç yetenek geçtiğimiz sezon bordo mavili forma altında çıktığı 29 karşılaşmada 5 gol atıp, 9 da asistin altına imza atmıştı.