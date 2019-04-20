Guardiola ve Mourinho'dan Cüneyt Çakır açıklaması!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Maçın hakemliğini yapan Cüneyt Çakır'ın verdiği iki karar, maçın seyrini değiştirmişti.
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Bunlardan birincisi Tottenham'ın golünü atan Fernando Llorente'nin ceza sahası içinde elle müdahalede bulunduğu iddiası ile itiraz edilen andı...
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Ünlü İngiliz hakem Mark Clattenburg'un değerlendirmesinde, "Top açıkça Llorente'nin sağ üst kalçasına çarparak kaleye gidiyor. Daha önce ele veya kola temas olabilir ama bu önemli değil. Elden kaleye gitseydi golün (çarpma da olsa) iptal edilmesi gerekirdi. Hakem burada doğru kararı verdi" açıklamasını yaptı.
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İtiraz edilen ikinci pozisyon da Manchester City'nin son dakika bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle reddedilmesiydi. Clattenburg, bununla ilgili de şu yorumu getirdi:
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"Top Agüero'ya gitmeden önce açıkça Manchester Cityli oyuncuya çarpıyor. Geri pası rakip oyuncunun vermesi bir şeyi değiştirmez. Cityli oyuncunun son temas anında Agüero ofsayt pozisyonunda. Verilen karar doğru."
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Kararların ardından şoke olduğu gözlenen Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yaptığı basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'ndeki talihsiz geceyi değerlendirdi. İspanyol teknik adam maç hakkında ve Cüneyt Çakır'ın yönetimi için şu sözleri sarf etti:
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"Bu tür seviyelerde az gol yemeye çalışıyoruz. Sezon süresince olduğu gibi defansif olarak sağlam bir görüntü vermek istiyoruz. Chelsea'de, Liverpool'da, tüm maçlarda bunu başardık."
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"Bu seviyede hâlâ iyiyiz ve bizim gibi gol fırsatı yaratan bir takım yok. Bu yüzden takımımın oyun tarzını seviyorum; ama ne yazık ki bir sonraki tura geçemedik."
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"Büyük amaçlar uğruna oynuyoruz, yüksek efor sarf ediyoruz; ama durumu kabulleniyoruz. Bazen hakem aleyhinize yanlış kararlar verir. Bu maçta kararlar bizim aleyhimize işledi. Bunu kabul ediyoruz. Futbol bu, hayat bu..."
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"Bir milimle, bir elle oynama ile kaybedebiliriz. Ya da tersi olur. Belki 10 dakika sonra Tottenham gelir, 5 dakikada 3 gol bulur"
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"Bu belki olur, belki de olmaz bilemem... Bir pozisyona odaklanmak küçük düşürücü bir durum çünkü maç çok güzeldi. Futbol çok hoş ve her şeye açık bir oyun"
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"VAR hakkında konuşmak inanılmaz sıkıcı. Bazen size yardımcı oluyor, bazen de olmuyor. UEFA bunu hakemlere yardımcı olması için icat etti. Benim elimden ne gelir ki?"
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Öte yandan maçta verilen kararlar hakkındaki tartışmaya ünlü teknik adam Jose Mourinho da katıldı.
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Cüneyt Çakır'ı göklere çıkaran Portekizli teknik adam, VAR sistemini de överek, "Futbol tarihinde böyle bir pozisyonda hiçbir yan hakem ve hiç bir hakem bu kararları veremezdi" dedi.
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Şampiyonlar Ligi seviyesinde çok hakem hatalarının yapıldığını dile getiren Mourinho RT'ye verdiği demeçte, "Doğru kararlar verdiklerini düşünüyorum. 2 inçlik ofsayt... Futbol tarihinde hiçbir hakem bu şartlar altında golü iptal edemezdi" diyerek Çakır'a ve VAR sistemine övgüde bulundu.