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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17 Ağustos 2019 - 21:40,

Guardiola ile Aguero fena kapıştı!

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Tottenham'ı konuk eden Manchester City'de gergin anlar yaşandı.

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Premier Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Manchester City, Tottenham'ı ağırladı.

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Ligin ilk haftasında karşılaştığı West Ham'ı 5-0'la bozguna uğratan City, Etihad Stadyumu'ndaki maça favori olarak çıkarken, ilk golü erken buldu.

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20. dakikada Sterling ile öne geçen City, 23. dakikada Lamela'nın golünü engel olamazken, sahneye çıkan Sergio Aguero ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.

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Tottenham'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Lucas Moura, skoru 2-2'ye getirirken, ev sahibinde sinirler gerildi.

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Müsabakanın 66. dakikasında oyundan alınan Aguero, Pep Guardiola ile tartışma yaşadı.

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Oyundan çıkan Arjantinli yıldızın önüne geçen Guardiola, öğrencisine bir şeyler anlatmaya başladı.

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Guardiola'ya sert bir şekilde yanıt veren Aguero, İspanyol hocayla tartışmaya yaşadı.

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Öte yandan maçın son bölümlerine doğru oyuncusunun yanına giden Guardiola, Aguero'ya sarılarak olayı tatlıya bağladı.

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İşte o anlar...

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