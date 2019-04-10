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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Reuters - AFP - AP
10 Nisan 2019 - 01:06,

Guardiola bakamadı... Gecenin maçında ilginç an!

Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam ederken, gecenin maçında ilginç bir olay yaşandı...

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İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerin ilk ayağı, iki karşılaşmayla başladı.

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Devler Ligi çeyrek final ilk maçlarında Tottenham, Manchester City'yi, Liverpool da Porto'yu mağlup etti.

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Anfield Stadı'nda oynanan maçta İngiltere'nin Liverpool takımı, Portekiz'in Porto ekibini ağırladı.

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Jürgen Klopp'un öğrencileri baştan sona üstün götürdükleri karşılaşmayı ilk yarıda buldukları gollerle kazandı.

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Liverpool, 5. dakikada Naby Keita, 26. dakikada Roberto Firmino'nun kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

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Öte yandan Liverpool, Salah ve Sane ile birçok gol fırsatını da değerlendiremedi.

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Maçın sonunda kazanan ekip büyük sevinç yaşadı.

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İngiltere deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan Portolu taraftarlar ise maç sonunda oyuncuları desteklemeye devam etti.

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Portolu oyuncular da deplasman tribününe giderek taraftarları selamladı.

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Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Nisan'da Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

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Yeni açılan ve 1 milyar pound harcama yapılan Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadele ise nefesleri kesti.

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Mauricio Pochettino ile Pep Guardiola'nın takımlarını karşı karşıya getiren mücadeleye, daha atak başlayan ekip Manchester City olurken, bir penaltı atışından yararlanamadı.

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14. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Arjantinli yıldız Agüero, Tottenham kalecisi Hugo Lloris'i geçemedi.

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Kıran kıran geçen mücadelenin ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmazken, beklenen gol ev sahibi takımdan geldi.

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Tottenham, 78. dakikada Son Heung-min'in attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadeleden bu skorla galip ayrıldı.

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Bu arada Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, Fabian Delph ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 58. dakikada yerini Lucas Moura'ya bıraktı.

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Tottenham, bu galibiyetle 17 Nisan'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.

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Çaresiz bekleyiş...

Manchester City'nin Sterling'le kazandığı penaltı sırasında ilginç anlar yaşandı.

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Önce korner atışını gösteren Björn Kuipers, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarıyla pozisyonu izlemek için monitörün başına geçti.

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Bu sırada penaltıya neden olan İngiliz sol bek Rose'un, dua eder gibi el-kol hareketleri yapması ve çaresizlik içinde kararı beklemesi kameralardan kaçmadı.

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Guardiola yine bakamadı...

Hollandalı hakemin penaltı kararı sonrası Agüero topun başına geçerken, City'nin başarılı hocası Guardiola, yüzünü başka bir yöne çevirdi.

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Takımının kullandığı penaltı atışlarında genelde vuruş anını izlemeyen İspanyol teknik direktör, yine yüzünü kapattı.

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Guardiola, Arjantinli golcünün penaltıdan yararlanamaması sonrasında ise büyük üzüntü yaşadı.

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Öte yandan, maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir taraftar sahaya daldı.

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İşte dev maçtan objektiflere yansıyanlar...

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Sterling'in vuruşunda top, Danny Rose'a çarpıp kornere çıktı.

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