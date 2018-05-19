Gözyaşlarıyla şampiyonluğa...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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GalatasarayGöztepe'de tarihinin 21. şampiyonluğunu elde etti. İzmir'de sevinç gözyaşları ile büyük coşku yaşandı. İşte İzmir'deki şampiyonluğun fotoğraflı öyküsü...
Foto: AA-DHA-İHA
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Foto: AA-DHA-İHA
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Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetiyordu. Fatih Terim'in ekibi sahaya çıktığında futbolcular çok da rahat değildi. Mücadelenin ilk yarısında sergilenen etkisiz oyun Galatasaraylılar'a adeta kabus yaşattı.
Foto: AA-DHA-İHA
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Selçuk Şahin'in bulduğu kritik pozisyonun yanı sıra, Galatasaray'ın kalesinde etkili ataklar sergileyen Göztepe adeta korku saldı. Fenerbahçe Konyaspor'a karşı erken öne geçerken, Başakşehir'in de arkadan gelmesi bir anda tehlike çanlarının çalmasına yol açtı. İkinci yarı daha toparlanmış bir görüntü sergileyen Cim Bom'u kral golcüsü Gomis rahatlattı.
Foto: AA-DHA-İHA
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Ligde 29 gole ulaşan Fransız golcü, Alex de Souza'nın rekorunu geçerek ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Gomis ayrıca ilk lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı forma ile yaşadı. Galatasaraylı futbolcuların maç sonu yaşadığı şampiyonluk coşkusu ise görülmeye değerdi.
Foto: AA-DHA-İHA
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Futbolcular başarının mimarı Fatih Terim'i havalara fırlattılar. Futbolcularına tek tek sarılan Terim, sarı-kırmızılı kulüpte yedinci şampiyonluğunu yaşadı.
Foto: AA-DHA-İHA
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Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada toplantı odasına giren Galatasaraylı futbolcular, Fatih Terim’i masadan kaldırarak sahadaki sevinçlerine kaldıkları yerden devam etti. Futbolcuların basın toplantısını basmasına gülerek, “Değişlik bir basın toplantısı oluyor” diyen Terim, “Geldiğimden 2 gün sonra Göztepe maçı vardı. O gün kaybedeceğimiz 1 puan daha aşağılara gitmemize neden olabilirdi. Allah’a şükür iyi bitirdik. Hak edilmiş bir şampiyonluk. Başta oyuncularıma büyük bir sevgiyle, bu şampiyonluğa kavuşmamızdaki en büyük rolü oynayanlar, yardımcı hocalarıma, tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Bu kahrı çekmek kolay değil. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan Ali Sami Yen’de bizle sahada varlığını hissettiren taraftarımıza da teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Foto: AA-DHA-İHA
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Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, maç sonunda sevinç gözyaşlarına hakim olamadı. Uruguaylı kaleci arkadaşlarıyla büyük coşku yaşadı.
Foto: AA-DHA-İHA
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Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Florya'da kutlama yapılmayacağı açıklansa da kulüp kapılarını taraftarlara açtı. Yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar antrenman sahasında sevinçlerini kutladılar.
Foto: AA-DHA-İHA
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Sarı-kırmızılı futbolcular şampiyonluk için özel olarak hazırlanan tişörtleri giydiler...
Foto: AA-DHA-İHA
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İşte kare kare o anlar....
Foto: AA-DHA-İHA
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Foto: AA-DHA-İHA
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Fatih Terim'li Cimbom yine tarih yazdı! Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, Fatih Terim'le bir kez daha sezonu şampiyon olarak tamamladı. Son şampiyonluğunu Hamza Hamzaoğlu döneminde yaşayan sarı-kırmızılı takım, toplamda 21. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsünü izlemek için videoya tıklayınız...