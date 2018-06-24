Gözyaşları sel oldu! Dünya Kupası onun son şansı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Gözyaşları sel oldu! Dünya Kupası onun son şansı...
2018 FIFA Dünya Kupası'na farklı bir umut ile gelen Güney Kore Milli Takımı futbolcusu Heung Min Son aradığını bulamadı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
1 / 6
Güney Kore Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Heung Min Son'un 21 aylık askerlik tehlikesi ortaya çıktı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Meksika Milli Takımı ile oynanan mücadele sonrasında göz yaşlarını tutamayan Güney Kore Milli Takım oyuncusu Heung Min Son, 21 ay askere gidebilir.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Son oynanan mücadelede Meksika Milli Takımı'na kaybeden Güney Kore'de Heung Min Son karşılaşma sonunda göz yaşlarına hakim olamadı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
4 / 6
TEK ŞANSI KALDI ODA OLMAZSA...
25 yaşında olan Min Son 28 yaşına kadar 21 aylık askerlik sürecini tamamlaması gerekiyor. 2002 yılında Güney Kore Milli Takımı'nın başarısı sonucunda futbolculara özel izin verilmesi sonucunda Min Son'un da bu yönde bir umudu ortaya çıkmıştı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
5 / 6
Alınan sonuçlar sonrasında böyle bir ihtimal ortadan kalkarken Min Son'un askerlik sürecini yapmamak için önünde tek şans 2018 Asya Oyunları kalıyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
6 / 6
Eğer Güney Kore, Asya Oyunları'nda şampiyon olup başarı elde edemezse Heung Min Son 21 ay boyunca ülkesinde askerlik görevini yapacak. (Futbol Arena)