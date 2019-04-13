Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gözyaşları sel oldu! Can Bartu'ya Ülker Stadyumu'nda veda...
83 yaşında hayata gözlerini yuman Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle dualarla uğurlandı.
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Bartu'nun naaşı futbolcuların omuzlarında stada getirildi.
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Merhum için stada gelenler arasında Galatasaray formalı kişilerin de olması dikkat çekti. Türk sporunun önemli ismi olan Bartu'ya olan vedada renklerin dostluğu sergilendi.
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Törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, futbolcu Volkan Demirel kürsüde konuşma yaptılar. Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartu'nun ailesi ve Fenerbahçe camiasına taziyelerini iletti.
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Seçim sonuçlarını bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da statta Can Bartu'yu uğurlayanlar arasındaydı..
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Özellikle Can Bartu'nun son videosu sonrasında gözyaşları sel oldu.
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Statta Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı ve Fenerbahçelisi aynı tribünlerde Can Bartu'yu uğurlamak üzere saf tuttu.
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Ünlü yorumcu, eski Fenerbahçe futbolcusu Rıdvan Dilmen de stattaydı. Dilmen'in yanında yine eski futbolculardan Oğuz Çetin bulundu.
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Tanıdık simaların dolu olduğu Ülker Stadyumu'nda İsmail Kartal vardı.
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Yapılan konuşmalar ve imamın duasının ardından Bartu, Ülker Stadı'na son kez veda etti. Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ, törendeki konuşmasında takıma doğru dönerek, “Son olarak yarınki derbi için bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen yarın Mehmetçik Basri, Lefter ve Can gibi layık olun bu taraftara" dedi.
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Ali Koç da konuşmasında Galatasaray derbisine yönelik mesaj verdi. Koç Bartu'ya seslenerek, "Gözün arkada kalmasın, bu çocuklar yarınki maçı senin için oynayacak; senin için kazanacak." dedi.