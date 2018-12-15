Gözü Şenol Güneş'in koltuğunda! Canlı yayında duyurdu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Gözü Şenol Güneş'in koltuğunda! Canlı yayında duyurdu...
Eski futbolundan eser kalmayan Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi seçeneği açıkça konuşulmasa da alttan alta sesler gelmeye başladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/11
İşte detaylar...
2/11
Ligde ve diğer kulvarlarda büyük düşüş yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'e bir tepki yok. Deneyimli teknik adam taraftarların desteğini arkasına alırken, Beşiktaş yönetiminin sezon sonunda teknik direktör konusunda flaş bir karara imza atabileceği kulislerde konuşuluyor.
3/11
Bir dönem Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev yapmış bir isimden, beklenmedik bir çıkış geldi.
4/11
Son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz kasım ayında görevine son verilen Rıza Çalımbay'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.
5/11
Çalımbay, TRT Spor'da katıldığı Ajans Saati programında Beşiktaş'ı yeniden çalıştırıp çalıştırmayacağıyla ilgili soruya "Teklif gelirse göreve her zaman hazırım." şeklinde yanıt verdi.
6/11
Atom Karınca lakaplı eski futbolcu, Kara Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi hakkındaysa "Bizim yendiğimiz Malmö, şimdikinden daha iyi bir takımdı." yorumunu yaptı.
7/11
Siyah Beyazlılar'ın efsanevi ismi, 2004/05 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ın başına geçmiş ve 2005/06 sezonunun ilk yarısında ise görevinden ayrılmıştı.
8/11
Çalımbaylı Beşiktaş, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda ilk turda Malmö'ye kendi sahasında 1-0 mağlup olmuş fakat deplasmanda alınan 4-1'lik galibiyetle gruplara kalmıştı. Öte yandan Rıza Çalımbay'ın, Beşiktaş'ın Avrupa'ya veda ettiği son Malmö karşılaşmasını tribünden seyretmesi dikkat çekti.
9/11
Çalımbay'ın bu açıklamalarını Hürriyet Yazarı Kenan Başaran şöyle değerlendirdi:
1-Sizce Şenol Güneş'in koltuğu sallantıda mı?
Olağanüstü bir durum olmazsa Güneş sezon sonuna kadar kalır. Kulübün mali durumu da ne tazminat ödemeye ne de daha pahalı bir hoca getirmeye uygun değil. Zaten takımın bu sezon bir türlü istikrara kavuşamamasının nedeni futbolculara ödemelerin aksaması. Beşiktaş hedeften kopsa bile yapılması gereken kadroyu gençleştirmektir gelecek sezon için.
10/11
"RIZA HOCAYA YAKIŞMADI"
2-Rıza Çalımbay Beşiktaş için bir alternatif mi?
Rıza Çalımbay her daim Beşiktaş için bir alternatiftir. Kulübün evlatları da genelde 'feda' zamanlarında hatırlanır. Ve Beşiktaş da mali yapısıyla yine 'feda' vaziyetinde. Esasen tüm kulüpler bu durumda.Diğer yandan Çalımbay'ın Malmö kıyası hiç şık değil. Geçen sezon Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz gruptan çıktı. Bunu neyle kıyaslayacağız? Her dönemin koşulları farklıdır. Bazen saha sonuçları gerçeği açıklamaz. Bakın kendisi saha sonuçları iyi olduğu halde Konya'dan gönderildi. Demek ki her şey hocanın elinde değil. İlla da Malmö diyecekse, Beşiktaş Çalımbay'ın kaptan olduğu kadroyla Malmö'ye elenmişti. Beşiktaş tarihinin en trajik maçlarındandır o Malmö maçları. Ve o Beşiktaş da Malmö'den daha iyiydi ama elendi. Aykut Kocaman'ın yerine getirilme biçimine isyan eden Çalımbay'ın Güneş görevdeyken böyle bir açıklama yapması ona yakışmamıştır. Üstelik yarın kritik bir maç var. Böyle bir soruyu, genel olarak sorulmuş olsa dahi "Yeri ve zamanı değil' diyerek cevaplamalıydı. Ona bu yakışırdı...