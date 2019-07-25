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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25 Temmuz 2019 - 13:21,

Göztepe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'nin yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.

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İzmir'in sarı kırmızılı ekibinin 2019-20 sezonunda iç saha, deplasman ve alternatif formaları şöyle:

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Spor giyim firması Puma tarafından üretilen İç saha için çubuklu olarak tasarlanan yeni forma “Efsane Göztepe”nin sarı – kırmızı renklerinden ilham alıyor.

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Deplasman için hazırlanan tasarım ise beyaz üzerine sarı – kırmızı şeritlerden oluşuyor.

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Kulübün renklerine bir saygı duruşu niteliğinde, kırmızı renkte tasarlanan alternatif formanın üzerinde ise bordo tonlarında dalga desenleri bulunuyor.

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Yeni formaların tanıtım kampanyasının çekimlerine futbolcular Yasin Öztekin, Titi, Cameron Jerome ve Eren Bilen katıldı.

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Göztepe'nin iç saha forması 190 TL, deplasman ve alternatif formaları 185 TL'den satışa sunulacak.

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Formalar 26 Temmuz itibarıyla GÖZGÖZ mağazaları ve gozgoz.com.tr’den; 9 Ağustos itibarıyla da PUMA mağazaları ve PUMA.com.tr’den temin edilebilecek.

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İşte Göztepe'nin yeni sezonda giyeceği formalar... (VİDEO)

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