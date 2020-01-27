Göztepe - Beşiktaş maçının ardından: 'İş işten çoktan geçmişti'

Milletçe içimizi yakan Elazığ depreminin acısı, İzmir futbolunun dünkü sevincini son derece buruklaştırsa da; bu modern Gürsel Aksel Stadyumu için başta Mehmet Sepil olmak üzere tüm Göztepeliler büyük bir tebriki hak ediyorlar. Dün bu tarihi maçı, bir galibiyetle taçlandırmak için de olağanüstü çabalayan bir Göztepe takımı vardı sahada. 90+5’te Burak’la karşı karşıya kaldığı pozisyonu çıkardıktan sonra Beto’nun sevincini görmüşsünüzdür. Şimdiden kulübün efsaneleri arasına adını yazdırmaya hazırlanan Portekizli kalecinin o kurtarışının, belki de tüm kurtarışları içinde en anlamlılarından olduğunu tahmin etmek güç değildi o anda.