Göztepe - Beşiktaş maçının ardından: 'İş işten çoktan geçmişti'
Spor Toto Süper Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Göztepe yeni stadı Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke karşılaşmayı değerlendirdi.
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Uğur Meleke: Tarihe tanıklık ettiler
Göztepe, Türk futbolunun en önemli yapıtaşlarından. 196869’da Liverpool’lu, Chelsea’li, Juventus’lu, Valencia’lı Fuar Şehirleri Kupası’nda oynanan yarı finalden sonra herhalde kulüp için en heyecan verici günlerden biriydi dün.
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Milletçe içimizi yakan Elazığ depreminin acısı, İzmir futbolunun dünkü sevincini son derece buruklaştırsa da; bu modern Gürsel Aksel Stadyumu için başta Mehmet Sepil olmak üzere tüm Göztepeliler büyük bir tebriki hak ediyorlar. Dün bu tarihi maçı, bir galibiyetle taçlandırmak için de olağanüstü çabalayan bir Göztepe takımı vardı sahada. 90+5’te Burak’la karşı karşıya kaldığı pozisyonu çıkardıktan sonra Beto’nun sevincini görmüşsünüzdür. Şimdiden kulübün efsaneleri arasına adını yazdırmaya hazırlanan Portekizli kalecinin o kurtarışının, belki de tüm kurtarışları içinde en anlamlılarından olduğunu tahmin etmek güç değildi o anda.
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BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI YOKTU
Beşiktaş içinse sanırım şunu söylemek yanlış olmaz: İzmir’e öyle problemli, öyle karmaşık bir zamanda geldiler ki, herhalde tarihe tanıklık etmekle yetinmekten fazlasını yapma şansları yoktu. İdeal 11’den 5 oyuncu eksik, kulübede geçici bir teknik adam var. Sanırım bu durumun şaşkınlığıyla ilk yarım saat boyunca sahada adeta VIP seyirci hükmünde dolaştıkları maça ancak ikinci devrede ortak olabildiler, ancak iş işten çoktan geçmişti siyah beyazlılar için.
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AVCI ENKAZI BIRAKTI
Abdullah Avcı’nın yeni teknik adama emanet ettiği takımın özeti şu: Ligde 19 maçta açık oyunda sadece 14 golleri var. Bu alanda 10’uncular ve Kasımpaşa’yla Gençlerbirliği’nin gerisindeler. Sorunu sakın forvetlerde aramasınlar zira toplam şut sayısında da durumları farklı değil: 19 maçta 253 şutla yedinci basamakta, Antalyaspor’un dahi altındalar. Avcı’nın bıraktığı bu enkazı Sergen Yalçın ya da bir başkası kısa sürede toparlayabilir mi, bekleyip göreceğiz.
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Güntekin Onay: Kaybetmeye alıştılar
İzmir'de harika bir stadyum, muhteşem bir taraftar ancak felaket bir hakem yönetimi vardı.
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Yine de iki takımın pozitif anlayışla futbol oynama arzusu, estetik ve son derece şık bir stadyumda bu güzel futbol gününe damgasını vurdu. Taraftarının coşkusuyla yoğun bir kazanma hırsıyla maça başlayan Göztepe, Halil’in golüyle 1-0’ı buldu ve zaman zaman Beşiktaş savunmasını dağınık yakalayıp pozisyonlar da üretti. Son haftaların formsuz ve eleştirilen ismi Karius, Serdar ve Jerome’un yakaladığı şanslarda yaptığı kritik kurtarışlar ile maçın 2-0’a gelmesini engelledi. Devrenin son 15 dakikalık bölümünde önce dengeyi bulan, ardından da baskı kuran Beşiktaş, Burak ile beraberlik sayısını yakaladı. Ancak ilk yarının son anlarında tartışılan bir pozisyon yaşandı...
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HAKEMDEN BÜYÜK HATA
Yeni kural gereği hakem, sakatlanan futbolcu yüzünden oyunu durdurduğu maçta hakemin atışı yerine Beşiktaş kalecisinin oyuna başlaması gerekirken hakem topu Göztepe’ye verdi ve ardından gelen duran duran top sonrasında ev sahibi ekip ikinci golü buldu.
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GENÇ RIDVAN IŞIK SAÇTI
Siyah beyazlı takım adına ilk 45 dakikanın en çok akılda kalanı: 18 yaşındaki sol bek Rıdvan’ın dikkat çeken performansıydı. Genç oyuncu ilk kez bir lig maçında oynamasına rağmen çabukluğu, topu iyi kullanması ve çalışkanlığıyla beğeni topladı. Beşiktaş ikinci yarıda özellikle Gökhan’ın oyuna girmesinin ardından oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Burak Yılmaz ile 2 de net fırsat yakalayan siyah beyazlılar Beto’yu geçemeyince sahadan puansız ayrıldı.
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HAVAYI HİÇ YAKALAYAMADI
14’üncü haftayı Fenerbahçe, Trabzon ve Galatasaray’ın puan farkıyla önünde; lider Sivas’ın da 3 puan gerisinde ikinci sırada kapatan Beşiktaş’ın üst üste gelen yenilgilerle şu günleri yaşayıp hedefsiz kalmasının nedenlerinden biri de rakiplerinin sahip olduğu sinerjiyi bu sezon hiç yakalayamamış olması.