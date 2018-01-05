Görüşmeler başladı! Transferde son dakika...

Ara transfer dönemi başladı. Takımlar transfer yaparak kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
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Süper Lig'de ara transfer dönemi başladı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Spor basını ise takımlarla adı anılan futbolcuları manşetlerine taşıdı. İşte basında yer alan transfer haberleri...
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FENER'DE PASTORE PLANI
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Paris Saint-Germain'den ayrılacağı konuşulan Javier Pastore'nin satış opsiyonuyla kiralanması için Fransız kulübü ile görüşmeler başladı. (POSTA)
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KÜÇÜK HAGİ'YE KANCA!
Ara transferde kadroyu güçlendirmeye çalışan Galatasaray'ın, Fiorentina'da forma giyen Ianis Hagi'ye talip olduğu ileri sürüldü. (SÖZCÜ)
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ARDA ŞEHİR'E DOĞRU
İstanbul ekibi, Barcelona'dan ayrılacak olan tecrübeli oyuncu ile dirsek temasına geçti. Arda'nın son teklifleri değerlendirdikten sonra kesin kararını vereceği öğrenildi. (HABERTÜRK)
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BESSAT LİSTEYE GİRDİ
Emmanuel Mas'ı Boca Juniors'a satan Trabzonspor, sol bek arayışlarına ara vermeden başladı. Yerli oyunculardan Antalyalı Sakıb Aytaç için kulübünü iknaya çalışan bordo mavililerin listesine son olarak Fransa'da Caen'da oynayan Vincent Bessat'ın girdiği ifade edildi. (STAR)
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JOSE SOSA'YA SAN LORENZO TALİP
Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Jose Sosa'ya ülkesinden talip var. Arjantin basınında yer alan haberlere göre San Lorenzo kulübü 32 yaşındaki bordo mavili oyuncuyu gündemine aldı. Ancak Tangocu'nun kazandığı yıllık ücretin fazla olması nedeniyle Arjantin ekibinin transferi gerçekleştirmesinin zor olduğu belirtildi. (STAR)
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FENER'DE 3 YOLCU
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Antalya kampına Van Persie ve Ozan Tufan'ı almadı. Kadroda düşünülmeyen Fernandao'nun menajeri ise gelen yeni teklifleri kulübe iletti. (AKŞAM)
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EVRA BUGÜN İMZAYA GELİYOR
Patrice Evra'nın menajeri Pastorello'nun Galatasaray'la masaya oturmak üzere İstanbul'da olacağı öğrenildi. Taraftarın sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. (FANATİK)
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ASAMOAH'A YENİ TEKLİF
Sarı kırmızılılar, Asamoah için Juventus'a 1.5 milyon Euro teklif edecek. Galatasaray'da plan hem Evra'yı hem de Asamoah'ı kadroya katmak. Ancak Juve oyuncuyu bırakmazsa, Aslan işi sezon sonunda bedava bitirecek. (FANATİK)
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LATOVLEVİCİ İMZA ATIYOR
Galatasaray'da gözden çıkarılan Rumen sol bek, Sivasspor'a imza atmak üzere. Galatasaray'dan 750 bin Euro yıllık ücret kazanan 31 yaşındaki futbolcunun ücretinin bir bölümü, yine sarı kırmızılı kulüp tarafından karşılanacak. (FANATİK)
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İTALYA'DAN PERES İDDİASI
İtalyan medyası, Galatasaray'ın Roma forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı bek oyuncusu Bruno Peres ile Galatasaray arasında transfer görüşmesi yapıldığını öne sürdü. (FANATİK)
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SAKIB'DA İŞLEM TAMAM
Emmanuel Mas'ın, ülkesinin takımlarından Boca Juniors'a transfer olmasının ardından sol bek bölgesindeki açığı kapatmak isteyen Fırtına, Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç transferini bitirmeye kararlı... (FANATİK)
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CENK'İN YERİNE 4 ADAY
Santrfor arayışlarına hız veren Beşiktaş, bir süredir ilgilendiği Islam Slimani transferinden yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçti. Gözünü Süper Lig'in yıldızlarına çeviren Siyah beyazlılar, Adebayor, Eto'o, Vagner Love ve Jahovic için harekete geçti. (FANATİK)
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STANCUI'DAN BEŞİKTAŞ'A RET
Transfer döneminin hareketli takımı Beşiktaş, Anderlecht forması giyen Nicolae Stanciu'dan sürpriz bir cevap aldı. Rumen futbolcunun menajeri Anamaria Prodan, yaptığı açıklamada oyuncusunun, siyah beyazlı kulübün yaptığı teklifi reddettiğini açıkladı. (FANATİK)
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25 MİLYONU VER AZİZ'İ AL
Bursaspor, adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'la anılan Aziz Behiç'in bonservis bedelini belirledi. Yeşil beyazlılar sol bek için 5.5 milyon Euro istiyor. (FANATİK)
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FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ MOUTİNHO'NUN ÖNÜNDE 2 YOL VAR!
Monaco ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli yıldızı devre arası transfer döneminde sarı lacivertliler kadar ülkesinin iki takımı Sporting ve Porto da istiyor. 2 kulüp, 31 yaşındaki yıldızı 'Eve dönüş' kozuyla, Kanarya ise 3 milyon Euro'luk yıllık ücretle ikna etmeye çalışıyor. Fransızlar da para kazanarak yolları ayırmaktan yana... (FANATİK)