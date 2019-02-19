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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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19 Şubat 2019 - 07:26,

Kararını açıkladı! Sezon sonunda...

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Devre arasında ismi başta West Ham United olmak üzere birçok takımla anılan Gary Medel tercihini Beşiktaş'ta kalmaktan yana kullanmıştı.

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Ancak Şilili yıldız sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

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Güneş'le arası açık

Son haftalarda formasını kaptıran ve teknik direktör Şenol Güneş'le sorunlar yaşadığı iddia edilen Medel'in menajeri Beşiktaş yönetimiyle görüştü.

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Bu görüşmede yönetime, "Sezon sonu gidiyoruz" mesajı iletildi.

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1 sezon daha sözleşmesi olan yıldız futbolcunun büyük ihtimalle West Ham'ın yolunu tutacağı ifade ediliyor..

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Beşiktaş kulübü, tecrübeli oyuncunun 31. yaş gününü geçtiğimiz aylarda sosyal medya kanalları üzerinden paylaşılan bu video ile kutlamıştı...

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