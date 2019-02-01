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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
01 Şubat 2019 - 09:50,

Görülmemiş karar! Fenerbahçe...

Fenerbahçe yönetimi Cezayirli futbolcu Islam Slimani ile ilgili flaş bir karar aldı.

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Fenerbahçe'de kulüp bulması için menajerine talimat verilen Slimani, Sarı-Lacivertliler'de kaldı. Fenerbahçe, kendisine kulüp bulamayan Slimani için görülmemiş bir uygulamaya gidecek.

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Kanarya, Islam Slimani'nin takımdan ayrılmasıyla oluşacak yabancı kontenjanını Benfica kulübünün Şilili forveti Nicolas Castillo transferi ile doldurmayı planlıyordu.

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Cezayirli futbolcu teknik heyetin kararıyla taktik antrenmana çıkmamıştı ve takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Ancak Slimani kararını değiştirdi ve takımla birlikte antrenmana katıldı.

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Cezayirli ismin bu kararının ardından Fenerbahçe'nin Castillo transferi rafa kalktı. Slimani konusunda ise yönetimden flaş bir karar çıktı.

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Fenerbahçe yönetimi sezon sonuna kadar oyuncudan yararlanmak adına bir psikolog tutacak.

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Islam Slimani bu sezon ligde 14 maçta 1 gol attı. Slimani tüm kulvarlarda 22 maçta ise 4 gol kaydetti.

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Sarı-lacivertliler sezon sonunda golcü futbolcu ile yollarını ayıracak.

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"Moses ilk 11'de başlayacaktır"

Futbol yorumcumuz Uğur Meleke, Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

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