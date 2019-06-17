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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17 Haziran 2019 - 14:06,

Yüzünü görenler şok oldu! Muslera'nın maçında...

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu ilk maçında Uruguay ile Ekvador karşı karşıya geldi.

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Karşılaşmada yaşanan bir sakatlık ise izleyenleri şoke etti.

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Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın 3. günündeki C Grubu mücadelesinde Uruguay ile Ekvador, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşılaştı.

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Karşılaşmada Galatasaray kalecisi Fernando Muslera Uruguay'da sahaya ilk 11'de çıktı.

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Uruguay'ın rahat bir futbolla farklı kazandığı maçta, yaşanan sakatlık maça damga vurdu.

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Karşılaşmanın 24. dakikasında Ekvador'dan Ekvadorlu Jose Quintero, Nicolas Lodeiro'nun yüzüne gelen kol darbesi nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Hakem önce Quintero'ya sarı kartla cezalandırırken, VAR uyarısının ardından kartın rengini kırmızıya çevirdi.

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Quintero'nun kolu gözüne gelen Lodeiro'nun görüntüsü ise görenleri şok etti.

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Uruguaylı futbolcunun gözü ve çevresi kan içinde kalırken, gözünü kaybetme tehlikesi yaşadığı kaydedildi.

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Uruguaylı taraftarlar şok sakatlıkla büyük korku yaşarken, korkulan olmadı ve Lodeiro yapılan müdahale sonrası oyuna devam etti.

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Öte yandan Ekvador forması giyen Yeni Malatyasporlu Arturo Mina maçta talihsiz bir an yaşadı.

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28 yaşındaki futbolcu 78. dakikada topu kendi kalesine gönderdi ve skorun 4-0 olmasına neden oldu.

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Fernando Muslera ise kariyerindeki en rahat maçlardan birini oynadı. Tecrübeli file bekçisine maçta fazla iş düşmedi.

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Uruguay Lodeiro'nun 6, Cavani'nin 33, Suarez'in 44 ve Mina'nın (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle 4-0 sahadan 4-0 galip ayrılarak Copa America'ya iyi bir başlangıç yaptı.

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Karşılaşma sonra Uruguay cephesinde sevinç, Ekvador cephesinde ise üzüntü vardı.

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Uruguay'ın golcü oyuncusu Edinson Cavani'nin en güzel gollerini izliyoruz...

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